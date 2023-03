Disponible depuis le 6 octobre 2021, Battlefield 2042 a eu un lancement plus que chaotique. En cause notamment de nombreux problèmes d'optimisations et de gameplay. Mais très vite DICE a réussi à renverser la balance pour en faire un meilleur épisode. Notamment grâce aux nombreuses mises à jour et divers contenu additionnels. Pour vous en faire une idée plus précise, EA annonce la gratuité du jeu pendant 2 jours.

Battlefield 2042 est gratuit

Battlefield 2042 est donc disponible gratuitement pour tous les joueurs sur Steam jusqu'au 16 mars prochain. Cela correspond au lancement récent de Battlefield 2042 Saison 4 : Dernière minute. Avec entre autre un retour (très attendu) du système de classes, qui redéfinit le matériel auquel les Spécialistes ont accès. Le jeu est désormais mieux structuré et surtout plus compréhensible par les joueurs. Au total vous pouvez retrouver quatre classes cultes dont Assaut, Ingénieur, Éclaireur et Soutien. Evidemment cette nouveauté ne vient pas seule puisqu'on retrouve de nombreuses améliorations sur les armes, l'équilibrage, l'audio et le visuel et le remaniement complet de la carte Rupture.

Peu de temps

Pour télécharger gratuitement Battlefield 2042 sur Steam, il suffit de cliquer sur ce lien. Avec uniquement 2 jours d'essai il va falloir faire vite pour faire le tour et avoir le temps de vérifier si le jeu est bien fait pour vous avant de faire chauffer la carte bancaire.

Notons tout de même que sur Steam malgré les améliorations avec le temps, l'évaluation générale est toujours sur "moyenne" (autrefois sur "plutôt négative").