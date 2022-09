Même s'il vivote grâce à une équipe réduite, Battlefield 2042 n'est pas au top de sa forme. Mais surtout, il aura été à l'origine d'une vague de départs sans précédent chez DICE. Et alors qu'EA annonce ses plans pour relancer comme il se doit sa licence fétiche, « Mr. Battlefield », lui, a plié bagage.

Battlefield 2042 fait partir « Mr. Battlefield »

Lars Gustavsson, directeur créatif sur la franchise BF, quitte DICE et EA après plus de 22 ans de service. Il était au lancement du tout premier opus et était surnommé « Mr. Battlefield ». Un surnom qui en dit long sur son implication dans le FPS multijoueur et sur la perte que cela représente, à la fois pour le studio mais également pour la franchise.

J'ai consacré une partie importante de ma vie à Battlefield et je suis très fier d'avoir contribué à façonner la franchise en ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Cependant, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Merci pour tout votre soutien au fil des années, en particulier à tous les collègues extrêmement talentueux avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. Et surtout, merci de l'amour et du soutien de la communauté.

Il se dit également heureux de pouvoir passer le flambeau aux nouveaux talents de DICE et des autres studios associés à Battlefield. Cela inclut Ridgeline Games, la société du co-créateur d'Halo, Marcus Lehto, qui développe une campagne solo Battlefield. Il fait bien de mentionner la « prochaine génération de créateurs de chez DICE », car désormais avec tous les départs, l'entreprise ne sera plus la même. Est-ce que les nouveaux arriveront à faire oublier l'épisode Battlefield 2042 ?