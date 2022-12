Battlefield va mal, mais la licence est-elle réellement morte après l’échec cuisant de Battlefield 2042 ou un sauvetage est encore possible ? Que compte faire EA avec sa franchise et comment peut s’en sortir la licence ? On a quelques pistes.

Battlefield 2042 est un échec. C’est un fait. Le jeu n’a pas réussi à satisfaire les objectifs d’EA ni à trouver son public. Bien que tout ne soit pas à jeter, le jeu est bien trop différent du reste de la saga et à fait des choix de game design qui n'ont clairement pas plu aux fans de la série. À la sortie, la déception est grande.

Battlefield 2042, la douche froide

Si grande que les joueurs ont rapidement déserté le jeu au profit de Battlefield 1 et Battlefield V sorti pourtant des années auparavant. Sur Steam, c'est du jamais vu pour un jeu de la série. Le nombre de joueurs s'est littéralement écroulé du jour au lendemain sans jamais vraiment réussir à remonter, bien que l'on note aujourd'hui une nouvelle percée suite au lancement de la saison 3 et à l'annonce de tout un tas de nouveautés prometteuses.

Mais malgré ce nouvel élan, la licence est dans la tourmente, un genou à terre. Les studios qui travaillent sur 2042, chapeauté par DICE, font des pieds et des mains pour redresser la barre et sauver le rafiot. Une chose est sûre, Battlefield s’est perdu en chemin à trop vouloir changer l’esprit de la licence et il n’y a plus rien d’autre à faire que d’opérer un inévitable retour aux sources. Quelque chose que les développeurs ont bien compris et qu'ils comptent désormais appliquer sur Battlefield 2042, mais pas que.

À gauche, le classement des jeux. À droite, les chiffres de Battlefield 2042 sur la dernière année - Source Steam Charts

Tout n'est pas perdu

Lors de son dernier post concernant les prochaines mises à jour de Battlefield 2042, DICE a également fait mention de l’avenir de la série toute entière. Les développeurs se disent attentifs et à l’écoute de la communauté pour construire petit à petit LE Battlefield ultime et garantir un bel avenir à la licence.

Battlefield 2042 prépare le futur d'une franchise pour laquelle nous donnons tout. Nous continuerons de vous écouter, d'apprendre de vous et de vous informer sur le travail effectué chez DICE, Industrial Toys, Ripple Effect Studios et Ridgeline Studios pour toutes les expériences Battlefield actuelles et à venir.

C’est une nouvelle qui ne surprend pas dans la mesure où il avait d’ores et déjà été dit que Battlefield 2042 devait redessiner les contours de la licence et servir de base pour les épisodes futurs. Et il semble que ce soit toujours le cas, bien que les développeurs doivent presque tout reprendre de zéro, et même regarder dans le rétro pour revenir aux origines de la saga.

EA voit encore les choses en grand pour sa licence et avait même teasé un possible univers étendu. On nous parlait alors de tout un tas d’expériences, d’un monde où il existerait des jeux Battlefield narratifs, etc. D’après les rumeurs les plus récentes, une bonne partie des développeurs travaillent déjà sur l’après Battlefield 2042.

Bien que le jeu ne soit pas encore mort et enterré, EA souhaite passer à autre chose assez rapidement en expérimentant encore un peu sur 2042. Le tout, en utilisant les précieux retours de la communauté pour concocter le jeu ultime tant attendu par les fans.

Pour l’heure, nous ne savons absolument rien des projets en cours et tous les yeux sont encore rivés sur 2042 qui tente tant bien que mal de garder la tête hors de l’eau.

Nous vient alors un nom à l’esprit : Bad Company.

C'est dans les vieux pots...

Un Bad Company 3 pour redorer le blason ?

Et si la licence revenait en grandes pompes avec un Bad Company 3 ? C’est une piste à laquelle il est difficile de ne pas penser.

EA et DICE sont en plein doute, pensent qu’il faut rétropédaler pour sauver la franchise et Bad Company 2 sorti en 2010 est assurément l’un des jeux les plus appréciés de la série. Et puis, un nouveau Bad Company serait aussi l’occasion idéale de mettre en avant des personnages forts au caractère bien trempé, comme à l’époque, et pourrait donc assouvir la soif de narration d’EA qui ne souhaite visiblement pas se cantonner aux limites du multijoueur, expérience centrale de Battlefield.

Un Bad Company 3 pourrait donc mettre tout le monde d’accord et nul doute qu’en interne, le sujet a dû être abordé. On a bien le droit de rêver non ?

Peu importe le chemin que prendra EA, peu importe ce que comptent faire les développeurs, ce qui est certain, c’est que le prochain jeu Battlefield devra mettre les bouchées doubles pour signer un véritable retour en force de la licence.

Et vous ? Qu'espérez vous pour la franchise ?