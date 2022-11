Batman et le jeu vidéo c'est une grande histoire d'amour, et ce nouveau jeu qui serait en développement a de quoi ravir les fans.

"Do you bleed ?". À en croire cette récence fuite vous allez bientôt vous prendre pour Batman de la manière la plus immersive possible : en réalité virtuelle. En effet, après nous avoir travaillé sur le très bon Marvel's Iron Man VR, le studio Camouflaj se tournerait cette fois sur l'univers DC en développant un titre sur le Chevalier noir. On peut apprendre la nouvelle via des documents judiciaires issus de la Federal Trade Commission et concernant META.

Batman en VR pour bientôt ?

Le fichier en question a été partagé par Janko Roettgers sur Twitter (ancien journaliste de Variety) :

Oups : La FTC a accidentellement révélé l'existence de Camouflaj, un studio de jeux acquis par Meta en septembre, qui développe un jeu Batman VR pour le Quest. https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.398508/gov.uscourts.cand.398508.289.0.pdf Je ne l'ai pas précisé, mais la FTC a ensuite demandé au tribunal d'expurger cette fuite parce que Meta avait dit à l'agence qu'il s'agissait de quelque chose que la société considérait comme "hautement confidentiel".

Ce coïncide parfaitement avec des rumeurs qui indiquaient que Camouflaj travaillait sur un nouveau projet AAA inconnu. Ce n'est évidemment pas le premier jeu VR sur le sujet mais il est intéressant de voir que des studios s'intéressent à nouveau à Batman pour en faire une expérience VR qui espérons sera très immersive. Avec autre chose que du contenu sur l'univers Arkham déjà vu et revu sous toutes les coutures. On peut par exemple imagine un titre se déroulant dans la ville de Gotham, via un vaste monde ouvert (dans les limites du possible avec la réalité virtuelle).