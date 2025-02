Dans un avenir plus ou moins proche, nous devrions être bien servis en films et/ou séries dans le foisonnant univers du Chevalier Noir. Côté jeux vidéo, de récentes et insistantes rumeurs font état d'un retour de Batman Arkham avec Rocksteady aux commandes. En parlant de rumeurs, celle qui nous intéresse ici a totalement pris par surprise les fans de l'iconique super-héros et de DC, et pourrait se montrer très prometteuse si elle se concrétise.

Un nouveau projet Batman Beyond Expectations ?

En 1999, l'univers de Batman se tournait vers le futur avec Beyond, mettant en scène Terry McGinnis dans une combinaison high-tech de la Chauve-Souris, et un très vieux Bruce Wayne dans le rôle du mentor. Cette série de 52 épisodes faisait suite à la légendaire Animated Series et à New Adventures. Malgré son potentiel et un certain succès, elle fut annulée pour laisser de la place à la fameuse série animée Justice League de l'époque. 26 ans plus tard, voilà que Beyond refait surface par l'entremise d'une rumeur colportée par Lunatic Ingus. Il s'agit d'un leaker réputé comme assez fiable s'agissant de tout ce qui touche à PlayStation.

Pour cause, ce retour de Batman Beyond porterait deux casquettes : une nouvelle série d'animation, et une adaptation vidéoludique en trois volets de ladite série, avec a priori encore Rocksteady aux manettes. Warner Bros. devrait ainsi gérer l'aspect animation de la chose, et PlayStation l'aspect jeux vidéo. Cela signifierait donc une forme d'exclusivité console sur ce terrain. Si un tel projet est bien dans les cartons, il ne risque cependant probablement pas de sortir avant l'ère de la PS6.

À noter toutefois qu'il s'agit pour l'instant d'une pure et simple rumeur. Ni PlayStation, ni Warner Bros. ou Rocksteady n'ont officiellement partagé quoi que ce soit à ce sujet. Si la perspective d'un retour de Batman Beyond s'avère plutôt intrigante, il faudra donc attendre une confirmation ou infirmation des parties concernées. Prenez donc bien naturellement tout cela avec de très prudentes pincettes.

Concept art du film Batman Beyond annulé. © Warner Bros.

Source : Lunatic Ignus sur X.com