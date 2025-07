Depuis la sortie de Batman Arkham Knight en 2015, on ne peut pas dire que le Chevalier Noir ait particulièrement brillé dans le monde du jeu vidéo. En effet, après avoir fait une apparition dans le Gotham Knights de WB Games Montréal en 2022, le héros de DC Comics a pu être aperçu dans le Suicide Squad: Kill the Justice League de Rocksteady sorti l'année dernière. Le problème, c’est qu’aucun des deux n’a alors rencontré le succès escompté. Il se murmure toutefois que Batman serait en passe de revenir dans un nouveau projet qui excite déjà les fans.

Un nouveau jeu LEGO Batman en approche ?

Et non, nous ne faisons pas référence au prochain jeu de Rocksteady, qui serait effectivement de retour sur un jeu Batman après l’échec de Suicide Squad, mais bien à une nouvelle production. Car à en croire de récentes rumeurs, il s’agirait alors d’un nouveau jeu LEGO en cours de développement chez TT Games. C’est en tout cas ce que nous apprend le compte LEGOTtNewsI sur X, en évoquant le fait que le studio serait actuellement à l’œuvre sur un nouveau jeu Batman qui couvrirait plusieurs des films mettant en scène le Chevalier Noir.

D’où provient cette information exactement ? « D’une source très fiable qui est proche de TT Games et qui a déjà eu raison par le passé » indique alors le compte X. Et la bonne nouvelle, c’est que si tout cela est vrai, nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant d’en avoir la confirmation puisque la grande annonce serait prévue pour le 19 août prochain, à l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom. La sortie, quant à elle, serait alors prévue pour le premier trimestre de l’année prochaine, soit entre le 1er janvier et le 31 mars 2026.

Les fans sont déjà à fond

En attendant, il convient toutefois évidemment de prendre cette information avec des pincettes, puisque rien de tout ceci n’est officiel pour le moment. Mais en tout cas, une chose est sûre : au vu de certaines réactions sur X comme sur Reddit, les fans de Batman sont déjà aux anges. Il faut dire aussi que beaucoup se réjouissent déjà à l’idée de retrouver le héros de DC au format LEGO, plus de dix ans après la sortie de LEGO Batman 3 : Au-delà de Gotham chez Traveller’s Tales. En espérant, si tout cela se vérifie, que le jeu soit alors à la hauteur d’un LEGO Star Wars: La Saga Skywalker par exemple.

