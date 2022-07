Un nouveau Batman après Robert Pattinson ? Ce n'est pas à l'ordre du jour mais il y a déjà un prétendant. Un acteur « breathtaking » adoré de tout Hollywood et qui a déjà joué dans une adaptation de comics.

Celui qui est la voix de Batman dans le film d'animation DC Krypto et les super-animaux, Keanu Reeves, a un rêve beaucoup plus grand. Enfiler le costume déjà porté par Michael Keaton, Christian Bale ou Robert Pattinson, dans un long-métrage.

Keanu Reeves dans un prochain film Batman ? Il en rêve

À 57 ans, Keanu Reeves n'a rien perdu de son talent et de son aura auprès du public ou des professionnels. Il le démontrera d'ailleurs en 2023 avec John Wick 4. Mais outre cette franchise d'action et son rôle récent dans The Matrix Resurrections, l'acteur canadien voudrait réaliser un rêve. Celui d'être le Chevalier Noir au cinéma dans un film live-action.

Ça a toujours été un rêve... C'est un rêve ! Pattinson a Batman en ce moment, et ça lui va très bien. Peut-être plus tard du coup... Quand ils auront besoin d'un Batman âgé ! Keanu Reeves lors d'une interview pour Extra via Premiere.

En 2005, Keanu Reeves a joué l'exorciste John Constantine, dans le film Constantine, qui était une adaptation de la série de comics Hellblazer. L'appel est donc lancé mais même si un réalisateur y répond, ce ne sera pas avant plusieurs années.

Robert Pattinson reste Batou pour l'instant

Pour l'heure, Keanu Reeves dans ce costume n'est pas prévu puisque Robert Pattinson a déjà signé pour The Batman 2 qui pourrait avoir La Cour des Hiboux ou Calendar Man en antagonistes si les idées de Battinson sont retenues. Et avant même la sortie du premier volet, le réalisateur Matt Reeves ne fermait pas la porte à une trilogie. En bref, il va falloir attendre avant de voir monsieur « You're breathtaking » dans les vêtements de la chauve-souris.