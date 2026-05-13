Très populaire chez les fans, beaucoup espéraient un jeu tiré de la série Batman Beyond. Un coup de tonnerre vient de gronder contre les rumeurs qui ont émergé à ce sujet.

L'enchaînement a été plus rapide qu'un aller-retour entre les frères Lebrun. Une rumeur est apparue soudainement sur la toile à propos d'un retour rêvé pour la licence Batman Beyond. Le projet aurait en plus été porté par une équipe adorée des fans de l'univers. Seulement, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que tous les espoirs soient balayés en un seul message.

Batman Beyond n'aura pas son jeu à lui

Les enfants des années 1990-2000 l'ont connu en France avec le sous-titre “la relève” ou “2000”. À l'international, on l'appelle Batman Beyond. Encore aujourd'hui, c'est l'une des séries animées super-héroïques les plus appréciées. Dès lors, un retour quel qu'il soit plus de 20 après a de quoi faire briller les yeux des fans. Seulement, ils sont passés de la joie à la désillusion très vite ces dernières heures.

© The WB

Tout a commencé sur le célèbre forum 4Chan. Un internaute a rapporté que le studio Rocksteady, celui derrière l'excellente saga Arkham, aurait pris la relève sur le projet précédemment abandonné d'un jeu Batman Beyond. Cela venait déjà répondre aux rumeurs comme quoi l'équipe de développement plancherait de nouveau sur la licence. L'histoire aurait été une adaptation libre du dessin animé, mettant en scène un Bruce Wayne sur le déclin prenant sous son aile le jeune Terry McGinnis.

D'autres détails évoquaient même le gameplay de ce jeu Batman Beyond. Selon le leak, il reprendrait par exemple le système de combat des Arkham, toujours aussi populaire puisque repris dans l'imminent LEGO Batman et même chez Insomniac avec Marvel's Spider-Man. Plus encore, il aurait intégré le système de Nemesis popularisé en 2014 par le jeu Seigneur des Anneaux La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor. Mais c'est là que certains ont commencé à avoir des doutes. Déjà en 2015, des rumeurs mentionnaient qu'une aventure vidéoludique de l'Homme-Chauve-Souris aurait pu y recourir. Alors, simple redite d'antan ces fuites ?

Il semblerait, puisque le journaliste de Bloomberg Jason Schreier s'est empressé de démentir ces leaks. Sollicité sur le forum ResetEra, où il échange régulièrement avec les joueuses et les joueurs, il s'est contenté d'un long « Faaaaaake » (« Faaaaaaux ») dans son message. Dès lors, on comprend que Rocksteady ne travaillerait pas sur un jeu Batman Beyond. C'était donc trop beau pour être vrai.