Si son aura n’est pas aussi puissante que le Summer Game Fest, la conférence d’ouverture de la Gamescom 2025 réserve toujours son lot de surprises. Certaines parviennent à être conservées, mais la plupart du temps elles leakent, entièrement ou même partiellement. Il se murmurait depuis quelques semaines que LEGO poursuivrait ses efforts pour revenir sur le devant de la scène vidéoludique. La marque suédoise va avoir son jeu coopératif à la Split Fiction, avec LEGO Voyagers, et son propre Mario Party. C’était sans compter sur les expériences plus classiques du constructeur de briques. Et c’est confirmé, une licence culte va avoir le droit au même traitement que LEGO Star Wars The Skywalker Saga : Batman.

Le jeu parfait en attendant le retour de Batman Arkham

Les rumeurs étaient donc vraies. Les aventures du Chevalier Noir au travers de tous ses films seront compilées dans un jeu LEGO à grande échelle. Mais ce n’est pas que l’univers cinématographique du justicier de Gotham qui sera à l’honneur, ce sont des décennies du héros le plus emblématique de DC qui seront représentées. Cela va des séries TV aux comics, en passant par l’ensemble des films donc. Dans la bande-annonce qui accompagnait cette annonce, on a pu entendre les musiques des films de Burton, l’univers de la trilogie de Nolan ou encore la batmobile de The Batman pour ne citer qu’eux. Autant dire qu’il s’annonce comme un incontournable pour les fans, mais TT Games n’a pas fait les choses à moitié.

Le gameplay a entièrement été repensé et la patte Batman Arkham est indéniable, avec des combos et combats directement inspirés de la trilogie de Rocksteady. Et pour accompagner cette refonte, deux modes de difficultés seront présents au lancement du jeu, le mode Dark Knight pour les amateurs de challenge. Une fois n’est pas coutume, une tonne de personnages seront jouables, de la Batfamily comme Batgirl, Robin, Alfred, comme les antagonistes les plus iconiques à l’instar de Joker ou Bane. LEGO Batman Legacy of The Dark Knight sera disponible en 2026 sur PS5, Nintendo Switch 2, PC et Xbox Series.