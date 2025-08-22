Vous attendez impatiemment Batman Arkham ? Alors il se pourrait bien que de belles surprises arrivent. En tout cas, ça sent très bon. Voilà ce que l’on peut apprendre.

Depuis le lancement du DCU en 2023, James Gunn avait promis un univers connecté entre films, séries… et jeux vidéo. Mais depuis cette annonce ambitieuse, silence radio. Cette semaine, le réalisateur a enfin donné des nouvelles. Et il y a de bonnes surprises. Batman Arkham dans le lot ?

Des projets en préparation pour Batman Arkham ?

Selon Gunn, il y a bien du mouvement du côté du jeu vidéo. Plusieurs petits projets sont déjà en route. Mais le plus gros chantier reste un titre encore secret. Il explique d’ailleurs être « très enthousiaste » à son sujet, tout en insistant sur un point : il faudra du temps. Un retour de Batman Arkham ?

Autre détail intéressant, les acteurs pourraient bel et bien reprendre leurs rôles dans ces jeux. Par exemple, David Corenswet, le nouveau Superman, pourrait prêter sa voix et son image à l’homme d’acier. Une manière de renforcer la cohérence entre les différents supports.

Warner Bros. Games en pleine transition

Derrière ces annonces, il faut aussi comprendre le contexte. Warner Bros. Games a connu une restructuration difficile. Le jeu Wonder Woman a été annulé et plusieurs studios ont fermé, dont Monolith et Player First Games. Ces changements expliquent pourquoi certains projets avancent plus lentement que prévu.

Malgré cela, Gunn assure que les discussions se poursuivent avec des studios phares comme NetherRealm ou Rocksteady. L’objectif est de construire des jeux qui s’intègrent au DCU, sans pour autant brider la créativité des développeurs. Batman Arkham est-il vraiment le prochain jeu de Rocksteady ? Ça sent plutôt bon, même si le studio pourrait miser sur un tout nouveau protagoniste à la place du Chevalier Noir.

Mieux vaut donc être patient pour Batman Arkham. Les premiers jeux liés directement au nouveau DCU ne sortiront pas tout de suite. Gunn parle d’un horizon de plusieurs années. Miser sur une continuité entre cinéma, télévision et jeu vidéo est une idée ambitieuse. Mais aussi risquée. Peu de projets cross-médias ont vraiment réussi par le passé. Si DC parvient à proposer des jeux solides, qui dialoguent avec ses films et ses séries, cela pourrait créer une expérience unique pour les fans.

Source : IGN