Il y a des annonces comme ça qu’on ne voit pas venir, surtout un jour férié. Warner Bros vient d’annoncer un tout nouveau Batman Arkham qui s’annonce plus qu’immersif.

L’univers Batman et le jeu vidéo, c’est compliqué dernièrement. Gotham Knights, qui mettait en scène les poulains de Bruce Wayne, n’était pas l’expérience coopérative que beaucoup de joueurs auraient souhaitée. Ses relents de jeu service avorté se faisaient trop sentir, et le fameux Suicide Squad Kill the Justice League, qui lui s’assumait en tant que tel, a connu un lancement pour le moins compliqué. Quelques mois après sa sortie, le dernier jeu de Rocksteady est presque déserté, parvenant à faire pire que Marvel’s Avengers en son temps.

Les joueurs veulent le retour de jeux purement solo dans la continuité de Batman Arkham. Warner Bros souhaite l’inverse et veut mettre le turbo sur le live-service, quand James Gunn veut unifier le nouveau DCU et le jeu vidéo. En résumé, les prochaines années s’annoncent, sur le papier, compliquées pour le Chevalier Noir. Cela ne veut pas dire pour autant que la licence Batman Arkham est morte, bien au contraire.

Un nouveau jeu Batman Arkham annoncé

C’est la grosse surprise de ce 1er mai. L’air de rien, Warner Bros Games vient d’annoncer un tout nouveau Batman Arkham. Trop beau pour être vrai ? Vous avez du pif. Tout le monde ne pourra pas reprendre un ticket pour Gotham City : ce sera un jeu VR à part entière exclusif au Meta Quest 3. Désolés pour ceux qui ont investis dans un PSVR 2, mais ne jamais dire jamais comme on dit. Ce nouvel épisode, visiblement officiel dans l’univers de la licence, est chapeauté par Camouflaj, à qui l’on doit Iron Man VR.

Peu de détails sur ce Batman Arkham Shadow sont connus pour l’heure, Oculus Studios s’étant pour le moment contenté d’une simple description. « Gotham est en danger. Et vous êtes le seul à pouvoir la sauver », peut-on lire dans le communiqué officiel. Il faudra se contenter de ça pour le moment, et d’un très court teaser qui, avouons-le, fait quand même son petit effet. Pour un Batman Arkham en solo et sur consoles, il faudra repasser pour le moment. Pour ceux qui avaient aimé l’expérience VR, le studio vous donne donc rendez-vous au Summer Game Fest 2024. La sortie de Batman Arkham Shadow est calée à la fin de l’année.