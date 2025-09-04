Batman Arkham n’est peut-être plus entre les mains de Rocksteady depuis dix ans, mais la licence continue tout de même de prospérer. Un nouveau jeu serait d’ailleurs sur le point d’entrer en production.

Le 25 août dernier, Batman Arkham Asylum célébrait officiellement son seizième anniversaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que malgré le temps qui passe, l’impact de ce titre signé Rocksteady est encore largement palpable. D’ailleurs, les joueurs n’attendent aujourd’hui qu’une seule chose : que le studio finisse par revenir sur la licence, surtout après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League. Mais à défaut de savoir avec certitude quel sera leur prochain projet pour l’instant, une chose reste néanmoins sûre : Batman Arkham reviendra.

Un nouveau Batman Arkham VR est en préparation

En effet, Rocksteady a beau avoir apporté un point final à sa trilogie avec Batman Arkham Knight en 2015, cela ne veut pas dire pour autant que la franchise a totalement été mise de côté. Elle a simplement changé de format, si l’on peut présenter les choses ainsi. Car après avoir eu droit à une première excursion en réalité virtuelle en 2016, celle-ci a fait son grand retour en octobre 2024 entre les mains de Camouflaj, qui nous a offert un nouveau titre baptisé Batman Arkham Shadow en exclusivité sur Meta Quest 3.

Jeu VR oblige, le titre n’a toutefois pas eu l’opportunité de toucher grand monde, et ce malgré des retours très positifs de la part de ceux qui l’ont testé. Mais il faut croire que cela a suffi, puisqu’il apparaît qu’une suite est désormais sur le point d’entrer en développement. C’est en tout cas ce qu’a révélé Mark Rolston, qui interprète le commissaire Gordon dans Batman Arkham Shadow, au micro de Culture Combine. « Nous sommes sur le point d’en commencer un autre. Je joue le rôle du commissaire Gordon » a-t-il notamment affirmé au média.

Pour ce qui est des détails, en revanche, il faudra repasser plus tard. Cela dit, une telle annonce n’a rien de très surprenant. En novembre dernier, soit tout juste un mois après la sortie du jeu, le fondateur de Camouflaj évoquait déjà son envie de travailler sur une suite auprès d'UploadVR. « Nous espérons que la décision sera facile à prendre pour les dirigeants de Meta et de Warner Bros, qu’ils voudront bien nous donner une tape sur l’épaule pour faire une suite. Nous serions très heureux de le faire ». On dirait bien que son vœu a été exaucé. Il ne reste plus qu’à officialiser la chose.

Sources : Culture Combine, UploadVR