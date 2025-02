Ces derniers temps, la branche gaming de Warner Bros. semble être dans la tourmente. Le cataclysmique échec de Suicide Squad Kill the Justice League lui a fait perdre beaucoup d'argent, et l'annulation de son « Smash-Bros like » MultiVersus lui a également coûté cher. Enfin, Harry Potter Quidditch Champions n'a clairement pas conquis les foules. Pourtant, au milieu de ce chaos pointerait à l'horizon un nouvel espoir pour Batman Arkham et Rocksteady.

Batman Arkham de retour pour sauver Warner Bros. Games ?

Le spectaculaire succès d'Hogwarts Legacy en 2023 semble pour l'instant être un lointain souvenir. En 2024, Warner Bros. Games a enchaîné les échecs cuisants avec trois jeux-services qui ont clairement fait déchanter un éditeur qui fondait de grands espoirs sur ce modèle économique. Ce sont ainsi en cumulé 300 millions de dollars de perdu pour le géant américain. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, sa situation serait critique, et l'incertitude règne alors que son directeur David Haddad a quitté ses fonctions en juin dernier. Au milieu de ce chaos, Warner Bros. Games cherche un nouvel espoir auquel se raccrocher, et cela pourrait prendre la forme d'un nouveau jeu Batman Arkham.

Après avoir pris une volée de bois vert après le vivement critiqué Suicide Squad, probablement commandé par Warner Bros. Games, Rocksteady devrait bel et bien revenir à ses premiers amours. Dix ans après la sortie du troisième opus de la trilogie Batman Arkham du studio britannique, celle-ci figure encore parmi les meilleurs adaptations des aventures d'un super-héros en jeu vidéo. Compte tenu de l'échec cuisant de sa stratégie autour des jeux-services, son éditeur aurait donc rétropédalé pour que soit mis en chantier un nouveau jeu solo centré sur le Chevalier Noir. Malheureusement, le projet serait encore à ses balbutiements et ne devrait pas sortir avant de longues années.

Entre-temps, Warner Bros. Games pourra peut-être panser ses blessures avec Hogwarts Legacy 2... tant que celui-ci n'intègre pas des controversés éléments de jeux-services. L'avenir nous dira donc si cette suite très attendue et un tout aussi attendu nouveau jeu Batman Arkham parviendront à sauver les meubles ou non.

© Rocksteady / Warner Bros. Games

Source : Bloomberg