Rocksteady Studios est en pleine restructuration. Après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League, le studio britannique cherche à recruter un nouveau Game Director. Une annonce publiée sur le site de Warner Bros. Discovery laisse entrevoir un projet en cours qui pourrait bien marquer un retour aux sources. Batman en route ?

Un recrutement qui en dit long, un nouveau Batman ?

Le poste à pourvoir concerne la direction d’un jeu d’action à la troisième personne, avec un accent sur le combat rapproché et l’exploration en monde ouvert. Ce type de gameplay est une véritable marque de fabrique pour Rocksteady, connu pour sa série Batman Arkham.

Cette information relance immédiatement les spéculations. Après un passage raté dans l’univers de Suicide Squad, le studio pourrait bien revenir à ce qu’il sait faire de mieux : un jeu solo centré sur le combat dynamique et la mise en scène cinématographique. Sachant que dans le même temps, de grosses rumeurs parlent d'un Batman Beyond en série avec une adaptation vidéoludique en 3 volets.

Batman Arkham Knight ©Rocksteady

À quoi s'attendre ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent un nouveau jeu Batman. L’accueil mitigé de Gotham Knights et de Suicide Squad a laissé un vide pour les fans du Dark Knight. Warner Bros. a d’ailleurs récemment annoncé son intention de se concentrer sur ses franchises les plus populaires, parmi lesquelles Mortal Kombat, Game of Thrones, Hogwarts Legacy et surtout DC Comics. Il semble donc logique que Batman revienne sur le devant de la scène. Qu'il s'agisse de Batman Arkham ou de Batman Beyond.

Même si cette offre d’emploi est une bonne nouvelle, il ne faut pas s’attendre à une annonce imminente. Rocksteady prend son temps pour développer ses jeux. Entre Batman: Arkham Knight (2015) et Suicide Squad (2024), neuf ans se sont écoulés. Le recrutement d’un Game Director à ce stade du développement indique que le jeu en est encore à ses débuts. Il faudra donc patienter plusieurs années avant d’en savoir plus.

Le studio traverse une période compliquée. Après l’énorme succès de la saga Arkham, Suicide Squad a été une véritable déception. Un retour à une expérience solo immersive, avec un gameplay précis et des combats spectaculaires, pourrait être exactement ce dont Rocksteady a besoin pour renouer avec le succès.

Source : Rocksteady