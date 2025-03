La licence Batman Arkham nous a donné des sueurs froides ces derniers temps ! Après l'espoir d'un retour porté par l'excellent jeu VR, les secousses chez l'éditeur de Rocksteady ont commencé à faire craindre le pire à tout le monde. Cependant, il semblerait qu'on puisse se rassurer. Plus encore, il y aurait bien du concret en train de se préparer en coulisses si on en croit ces annonces.

Le futur Batman Arkham s'échauffe discrètement

C'est le chaos depuis quelque temps chez Warner Bros. Games. L'éditeur a mis à la poubelle des années de travail tout en faisant fermer plusieurs de ses studios. Bien décidé à fermer les vannes, il souhaite recentrer ses investissements sur des licences dans lesquelles il a davantage confiance, à l'instar de Batamn Arkham.

De fait, malgré l'inquiétude première, un nouveau Batman Arkham serait finalement en préparation chez Rocksteady. L'espoir est d'autant plus permis que le site de recrutement de Warner affiche beaucoup d'offres à pourvoir, y compris chez les créateurs de la fameuse licence. Ainsi, en prenant le temps de consulter le site, on constate que Rocksteady recherche des talents pour des postes-clé (Game Diretor, Senior Gameplay Programmer, Cinematics Director, etc.) en prévision d'un « AAA encore non-annoncé », comme précisé sur les annonces. Cela coïncide également avec les comptes LinkedIn d'employés qui évoquent un même projet secret. Serait-ce bien Batman Arkham ?

L'eau mouille, mais le prochain Batman Arkham sera donc logiquement développé sur l'Unreal Engine 5, un moteur qui affiche déjà certaines prouesses malgré son jeu âge. Plus encore, si on regarde précisément l'offre pour le poste de Senior Core Engine Programmer, on peut apprendre que le jeu est en développement sur « PC, PS5, Xbox Series X/S et la prochaine génération de consoles ». S'il s'agit bien d'un nouveau jeu Batman Arkham, il fera preuve d'ambition.

© Gambelog.

Un nouveau jeu dans les cartons

Compte tenu de la nouvelle stratégie de Warner, tout porte à croire que Rocksteady plancherait toujours sur la licence Batman Arkham. Cependant, il ne faudra pas attendre trop tôt le futur jeu. Les 11 annonces actuellement en ligne ont été postées il y a un peu plus d'un mois, voire il y a deux semaines seulement pour certaines. Il semblerait que le nouveau projet ne soit encore à qu'aux balbutiements de sa production.