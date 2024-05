Avec Hundred Star, les co-fondateurs de Rocksteady Sefton Hill et Jamie Walker, travaillent ainsi sur un nouveau jeu action-aventure solo AAA. Les fans de la série Batman Arkham devraient donc surveiller cela de près. D'autant que ce nouveau projet est développé en partenariat avec Xbox.

Retour aux sources pour les vétérans de Batman Arkham

Près de dix ans après la sortie du dernier opus, la trilogie Batman Arkham reste aujourd'hui une référence des jeux centrés sur les super-héros. Elle a profondément marqué les esprits et élevé le studio britannique Rocksteady vers son apogée. Cette belle réputation a cependant pris un sévère coup avec l'échec critique et commercial de Suicide Squad: Kill the Justice League. Il semblerait toutefois que les vétérans de Rocksteady étaient alors partis depuis longtemps.

Ses co-fondateurs ont en tout cas fondé un nouveau studio en 2023, toujours basé à Londres : Hundred Star. Celui-ci compte aujourd'hui une centaine d'employés et a annoncé tout récemment travailler sur son tout premier projet. Il s'agirait d'un jeu solo action-aventure AAA développé sous l'Unreal Engine 5. Décelant un certain potentiel dans ce studio comprenant des vétérans de Batman Arkham, Xbox a signé un partenariat avec lui.

Un nouveau jeu qui marquera autant les esprits que Batman Arkham ? © Rocksteady

Une prochaine grosse exclusivité pour Xbox ?

La branche gaming de Microsoft va donc financer ce nouveau jeu et lui offrir en principe tous les moyens pour réussir. Qui dit partenariat avec Xbox dit a priori une sortie de ce titre sur le papier prometteur sur PC et Xbox Series. Les vétérans de Batman Arkham auront cependant du pain sur la planche, et nous ne devrions pas voir la couleur de ce projet avant des années. D'ici là, il se pourrait que la politique d'exclusivité de Xbox appartienne au passé. Faute d'informations concrètes, nous ne pouvons donc pour l'instant que nous confondre en conjectures sur ce point.

Le studio Hundred Star se veut en tout cas prometteur et rassurant dans ses engagements. « L’innovation étant notre priorité, nous nous engageons à repousser les limites, à accueillir la diversité et à favoriser une communauté de jeu dynamique. Notre culture d'entreprise responsabilisante est unique au secteur et encourage le leadership à tous les niveaux, la responsabilité, le soutien d'équipe, la vulnérabilité et la connexion ». Reste maintenant à voir comment cela se traduira pour leur premier jeu, visiblement avec la bénédiction de Xbox. Pourvu que cela ne se traduise pas par le même sort peu enviable des studios récemment fermés.