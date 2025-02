Ces dernières années n'ont clairement pas été des plus profitables pour le DCU, voire le groupe Warner Bros. de manière générale. Le DCU cinématographique a connu un retentissant bide, et la branche gaming de Warner a essuyé une effroyable année 2024 avec notamment les énormes échecs Suicide Squad Kill the Justice League et MultiVersus (300 millions de dollars de perte sèche). Pourtant, le nouveau patron du DCU, James Gunn, aurait des plans pour également relancer la branche vidéoludique de cet univers, avec notamment Batman Arkham en guise de fer de lance.

Un DCU vidéoludique en vue sauvé par Batman Arkham et d'autres ?

Après la cruelle déconvenue de sa stratégie centrée sur les jeux-services, Warner Bros. Games doit clairement se ressaisir s'il entend maintenir une position forte sur ce marché. Selon d'insistantes rumeurs et leaks récents, cela commencerait par un retour aux sources et à une formule qui marche avec un nouveau Batman Arkham, voire le retour de Batman Beyond. Naturellement, le projet serait confié à Rocksteady, le studio à l'origine de la franchise, suite au dérapage Suicide Squad.

En plus de relancer le DCU au cinéma, son nouveau patron James Gunn aurait également des plans pour faire de même sur le plan vidéoludique. Il serait ainsi en discussion non seulement avec Rocksteady, mais aussi avec NetherRealm (Mortal Kombat). Sachant qu'on doit à ce studio l'excellente série Injustice, l'idée d'un troisième opus serait clairement bienvenue. Entre cela et un nouveau Batman Arkham, voilà une ébauche d'avenir plutôt prometteuse.

Mais James Gunn ne compterait visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. « On voit des designs pour des projets très embryonnaires, on en parle, on discute de l'histoire qu'il peut y avoir autour, et on fait des plans pour peut-être faire quelque chose avec des personnages populaires ». Nous pourrions donc à l'avenir avoir droit à d'autres titres aussi marquants que la licence Batman Arkham pour d'autres super-héros emblématiques du DCU, ainsi que de nouvelles collaborations avec Epic Games pour Fortnite, entre autres projets. Tout cela reste encore assez flou, mais l'idée fait apparemment son chemin. Malheureusement, cela se fera notamment sans Monolith Poroductions (L'Ombre du Mordor), tout récemment fermé par Warner Bros. Games, menant par conséquent à l'annulation d'un jeu Wonder Woman qui souffrait d'un développement visiblement très compliqué.

Warner Bros. Games

Source : Comicbook