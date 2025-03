Malgré le chaos au sein de la branche jeu vidéo de Warner, la licence adorée Batman Arkham est visiblement loin d'être morte et enterrée si l'on en croit l'une des sources les plus fiables de l'industrie.

Joker 2 : Folie à Deux a essuyé un véritable échec au box-office avec seulement plus de 207 millions de dollars engrangés. À titre de comparaison, le premier épisode a récolté plus d'1 milliard de dollars. Un immense flop qui continue de ne pas faire les affaires de Warner Bros Pictures. Alors que la machine va peut-être être relancée avec le nouveau DCU de James Gunn et Peter Safran, la situation au sein de la société est actuellement tendue. Du côté de Warner Games, c'est même pire, mais Batman Arkham pourrait une fois de plus sauvé la mise.

Le Chevalier Noir fait partie des plans de Warner

Warner Bros. Games a pris une décision radicale avec l'annonce de la fermeture de trois studios, dont celle de Monolith Productions qui était connu pour No One Lives Forever, F.E.A.R 1 &, Condemned 1 & 2, La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor ou encore La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre. Depuis plusieurs années, l'équipe était sur un jeu Wonder Woman qui, après plus de 4 ans de développement et au minimum plus de 100 millions de dollars dépensés, a été annulé dans la foulée. Pour l'instant, la stratégie jeu vidéo de Warner Games n'est pas clair, mais la licence Batman Arkham semble au centre de l'attention.

Il y a quelques jours, James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie), qui travaille sur son film Superman, a révélé avoir entamé des discussions sérieuses avec NetherRealm Studios, les créateurs de Mortal Kombat, mais aussi Rocksteady Studios. Les papas de la trilogie désormais culte Batman Arkham. « On voit des designs pour des projets très embryonnaires, on en parle, on discute de l'histoire qu'il peut y avoir autour, et on fait des plans pour peut-être faire quelque chose avec des personnages populaires » a-t-il fait savoir.

Une déclaration qui a relancé l'espoir de voir un retour de la licence Batman Arkham avec Rocksteady aux commandes, 10 ans après Batman Arkham Knight. Et à ce sujet, il y a une bonne nouvelle pour les fans. Lors d'un récent podcast de Kinda Funny, Jason Schreier a reconfirmé qu'il y aurait bien un nouveau jeu Batman Arkham en développement, mais que le projet n'en est encore qu'à ses débuts. Étant donné le sérieux des sources du journaliste, on peut y croire.

Un jeu Batman Arkham ou Beyond par Rocksteady Studios ?

Pour le moment, Jason Schreier n'a pas fourni de détails sur la nature du jeu, et de toute manière, quand on voit le destin de Wonder Woman, cela vaut peut-être mieux. En attendant d'en savoir plus, une rumeur a circulé tout récemment. Selon Lunatic Ingus, qui a déjà leaké des informations sur PlayStation, Rocksteady et Warner Bros. Games pourraient plancher sur une trilogie Batman Beyond. L'idée serait même de faire une série d'animation en parallèle, sans que l'on sache qui s'occuperait du show télévisé. En tout cas, après le flop retentissant de Suicide Squad Kill the Justice League, le studio qui a été déjà subi des licenciements, et vu ses fondateurs historiques partir, n'a plus le droit à l'erreur.

D'après Jason Schreier, Warner Bros Montréal, le studio responsable de Batman Arkham Origins et de Gotham Knights, pourrait de son côté délaisser cet univers au profit d'un jeu AAA Game of Thrones.

