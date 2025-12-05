Netflix pourrait bien changer l’avenir du jeu vidéo sans même avoir encore signé un contrat. Alors que le géant du streaming entre en discussions exclusives avec Warner Bros. Discovery, une idée revient partout : et si ce mouvement ouvrait enfin la voie à un nouveau Batman Arkham ?

Le paysage du divertissement bouge encore, et cette fois, c’est Netflix qui fait trembler la maison Warner. Le géant du streaming aurait remporté la course pour entrer en négociations exclusives avec Warner Bros. Discovery. Et même si rien n’est signé, cette avancée pourrait ouvrir la porte à un retour très attendu : un nouveau jeu Batman Arkham.

Un accord qui dépasse largement le streaming pour Batman

Il y a encore peu de temps, Paramount semblait prête à tout pour mettre la main sur Warner Bros. Discovery. Mais finalement, c’est Netflix qui aurait convaincu la firme avec une offre plus élevée et une garantie financière colossale en cas d’échec du deal. Pourquoi est-ce important ? Parce que cet accord ne concerne pas seulement HBO ou les licences comme Harry Potter ou DC (et donc Batman). Il pourrait aussi toucher le versant jeux vidéo de Warner, un domaine dans lequel Netflix a encore du mal à trouver sa place. Et c’est là que tout devient intéressant.

Netflix ne s’est jamais caché : la plateforme veut s’imposer dans le gaming. Jusqu’ici, ses efforts sont restés modestes. Mais récupérer des studios comme Rocksteady ou NetherRealm changerait complètement la donne. Rocksteady, c’est évidemment la trilogie Batman Arkham. Une série culte, encore considérée comme une référence. Et pourtant, aucun nouvel épisode majeur n’a vu le jour depuis presque dix ans. De leur côté, les équipes de Mortal Kombat viennent d’ouvrir leur multivers, et les fans rêvent déjà d’un troisième Injustice. Si Netflix décide d’intégrer ces studios à l’accord, cela pourrait bien relancer des projets que beaucoup n’osaient plus espérer.

Pourquoi un nouvel Arkham aurait du sens aujourd’hui

Avec la puissance des consoles actuelles, les possibilités technologiques sont bien plus vastes qu’à l’époque de Batman Arkham Knight. Et après la réception tiède de Suicide Squad: Kill the Justice League, l’idée de revenir à une formule centrée sur Batman semble presque logique. Netflix pourrait donc saisir une double opportunité. D’un côté, étoffer son catalogue gaming. De l’autre, capitaliser sur une licence connue et aimée, capable d’attirer immédiatement les joueurs.

Évidemment, rien n’est acté. On ignore encore si Netflix souhaite vraiment récupérer la branche gaming de Warner. Le deal pourrait très bien se limiter aux activités audiovisuelles. Mais la possibilité est là, et elle suffit pour provoquer un regain d’espoir chez les fans. Il faut dire que Netflix cherche depuis longtemps un projet capable de lui donner enfin du poids dans le jeu vidéo. Et rares sont les franchises aussi solides que Batman ou Mortal Kombat.

Source : thewrap