Batman Arkham est devenu, au fil du temps, une véritable saga culte du jeu vidéo. Les fans espèrent plus que jamais revoir le Chevalier Noir mettre des raclées à des psychopathes au service du Joker ou d'autres grands méchants de l'univers DC. Hélas, une mauvaise nouvelle vient de tomber.

Une déception pour les fans de Batman Arkham

Vous attendiez le retour de Batman dans un vrai jeu solo narratif ? On comprend. Mais malheureusement, une récente info vient doucher les espoirs de nombreux fans. WB Games Montréal, le studio derrière Arkham Origins et Gotham Knights, planche bien sur un nouveau jeu. Mais il ne s’agit pas d’un nouvel Arkham. Et encore moins d’une aventure solo.

C’est une offre d’emploi publiée discrètement par le studio qui a mis la puce à l’oreille. WB Games Montréal recherche un Executive Producer pour superviser un gros jeu AAA tiré d’une licence DC Comics. Jusque-là, tout allait bien. Mais en lisant les détails, on découvre que ce futur projet sera conçu comme un jeu live service. Autrement dit : un titre pensé pour durer dans le temps, avec des mises à jour régulières, du contenu post-lancement, et probablement des mécaniques multijoueur ou des éléments saisonniers. Clairement pas un Batman Arkham...

Un choix qui surprend

Ce choix surprend. D’autant plus que le dernier jeu live service de Warner, Suicide Squad: Kill the Justice League, a été un échec cuisant. Le jeu n’a pas trouvé son public, malgré sa licence prestigieuse et les promesses de gameplay coopératif. Pourtant, Warner Bros. semble vouloir continuer dans cette direction, misant encore une fois sur un modèle risqué. Et non sur Batman Arkham. Il faut dire que le live service peut rapporter gros… quand il fonctionne. Mais très peu de studios y parviennent vraiment.

Autre point important : ce projet ne serait pas centré sur Batman. Selon les rumeurs, c’est le studio Rocksteady (à l’origine des Arkham) qui travaillerait sur un nouveau jeu Batman, peut-être lié à Batman Beyond. Du coup, WB Games Montréal s’orienterait vers un autre héros de l’univers DC.

Source : Warner