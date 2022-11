Triste nouvelle qui vient de tomber en cette fin de semaine, Kevin Conroy alias le Batou de Batman Arkham / The Animated Series nous a quitté.

Diane Pershing, la voix du Dr. Pamela Lillian Isley alias Poison Ivy dans Batman : la série animée, et la Fondation Peter Mayhew ont annoncé le décès de Kevin Conroy à l'âge de 66 ans.

Considéré à juste titre comme une légende, il a incarné avec maestria le Chevalier Noir à plusieurs reprises. C'était en vérité LE meilleur Batman puisque il a été la voix de Batou dans Batman The Animated Series, le programme TV qui a marqué toute une génération et qui restera à jamais culte.

Mark Hamill, la voix tout aussi emblématique du Joker, s'est exprimée sur cette disparition.

Kevin était un acteur brillant. Pour plusieurs générations, il était le Batman définitif. C’était l’un de ces scénarios parfaits où ils ont trouvé le bon gars pour le bon rôle, et le monde s’en est trouvé amélioré. Ses rythmes et ses subtilités, ses tons et son débit – tout cela a également contribué à ma performance. Il était le partenaire idéal. C’était une expérience tellement complémentaire et créative. Je n’aurais pas pu le faire sans lui. Il sera toujours mon Batman.

En plus d'être le Chevalier Noir de l'animation, Kevin Conroy a aussi laissé son empreinte dans le jeu vidéo avec les Batman Arkham.

Diane Pershing a pour sa part déclaré :

Très triste nouvelle : notre bien-aimée voix de Batman, Kevin Conroy, est décédée hier. Il était malade depuis un certain temps mais il s’investissait beaucoup dans les jeux, pour la plus grande joie de tous ses fans. Il manquera cruellement, non seulement aux acteurs de la série, mais aussi à sa légion de fans dans le monde entier. Vous trouverez ci-dessous des photos de Kevin avec Loren Lester qui joue Robin, une autre avec moi et Tara Strong qui joue dans les derniers épisodes des dessins animés Batman. Et enfin, une photo de Kevin et moi devant l’énorme public que nous avions l’habitude d’avoir lors de nos panels. RIP, mon ami.