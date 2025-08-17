Si vous aimez la saga Batman Arkham et que vous voulez vous replonger dans un épisode 10 ans après sa sortie, c’est le moment, avec du contenu qui rend le jeu encore plus beau.

Dix ans après sa sortie, Batman: Arkham Knight revient sur le devant de la scène. Sur PC, le Chevalier Noir profite désormais d’un pack HD de textures qui redonne un vrai coup de fraîcheur à Gotham. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent redécouvrir le jeu dans les meilleures conditions.

Un lifting signé par la communauté pour Batman Arkham

Ce pack Batman n’est pas officiel. Il est le fruit d’un travail passionné mené par GPUnity, avec l’aide de moddeurs comme Neato, Mr. Binks et Ranger. Ensemble, ils ont revu de nombreuses textures vieillissantes. Certaines ont été améliorées grâce à des techniques d’upscaling, d’autres entièrement retouchées à la main. Résultat : les rues de Gotham, les costumes et les décors gagnent en netteté. Les détails ressortent mieux, surtout en haute résolution. C’est une vraie redécouverte pour ceux qui connaissent déjà le jeu… et une belle porte d’entrée pour les nouveaux venus.

Sorti en 2015 sur PC, PS4 et Xbox One, Batman Arkham Knight avait marqué les esprits par sa mise en scène et sa réalisation sur console. Mais sur PC, le lancement avait tourné au fiasco, avec des problèmes techniques massifs. Il avait fallu plusieurs correctifs pour stabiliser le jeu.

En 2023, l’arrivée sur Nintendo Switch avait elle aussi fait polémique. Le portage souffrait de performances désastreuses, au point de figurer parmi les pires adaptations de la console. Heureusement, la Switch 2 et sa rétrocompatibilité ont depuis permis de sauver l’expérience Batman.

Toujours aussi impressionnant

Malgré ces aléas, Batman: Arkham Knight reste pour beaucoup le plus beau jeu de la série. Certains estiment même qu’il surpasse visuellement le récent Suicide Squad: Kill the Justice League du même studio. Avec ce pack HD gratuit, les joueurs PC ont une excellente excuse pour replonger dans Gotham. Dix ans après, l’envie de revêtir la cape et de repartir traquer les criminels est plus forte que jamais. Le tout est disponible via le fameux site Nexus qu'on ne présente plus.

Source : Nexus Mod