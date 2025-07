Et si Damian Wayne avait vraiment enfilé la cape ? C’est ce que laisse entrevoir une nouvelle vidéo qui circule depuis peu sur les réseaux. On y découvre des images inédites d’un projet Batman abandonné par Rocksteady, les créateurs de la série Arkham. Un jeu centré sur le fils de Bruce Wayne, jamais sorti, mais qui aurait pu offrir un tournant majeur à la saga.

Un projet secret Batman refait surface

La séquence a été partagée par The Arkham Channel, une chaîne bien connue des fans. On y voit une poursuite à moto entre Damian et Killer Croc, dans une ville aux décors encore très bruts. Les textures sont incomplètes, les modèles pas définitifs… mais l’ambiance est bien là. Sombre, tendue, nerveuse. Même en version inachevée, on devine le potentiel Batman.

Le jeu portait apparemment le nom de code Project Sabbath. Il devait mettre en scène Damian Wayne dans le rôle de Batman, sous la supervision d’un Bruce Wayne vieillissant. Un passage de relais, en quelque sorte, au cœur d’un Gotham toujours aussi menaçant.

Une suite spirituelle à la saga Arkham

Après Batman Arkham Knight, Rocksteady semblait vouloir prendre un virage. Ce jeu, jamais officialisé, aurait prolongé l’univers Arkham tout en proposant un nouveau regard. Damian, plus impulsif que son père, aurait apporté un style de combat plus direct, plus brutal. Une manière d’explorer un autre visage du Chevalier Noir, plus jeune, plus conflictuel.

Des éléments de scénario commencent aussi à émerger. La présence de Killer Croc, ici modélisé à partir de Batman Arkham Origins, suggère un rôle important. D’autres personnages comme la Chasseresse (Huntress) apparaissent dans les concept arts liés au projet. Bref, l’univers était en place, même si tout restait à peaufiner.

Pourquoi ce jeu n’a-t-il jamais vu le jour ?

Difficile à dire avec certitude. Ce que l’on sait, c’est que Rocksteady a finalement changé de direction. Le studio a préféré se concentrer sur Suicide Squad: Kill the Justice League. Un choix qui, rétrospectivement, divise. Le jeu a reçu un accueil mitigé, loin du succès critique de la trilogie Arkham.

À la place, Project Sabbath est resté dans les tiroirs. Et c’est bien dommage, car cette version de Batman aurait pu offrir un vrai vent de fraîcheur à la licence. Un héros en devenir, un mentor fatigué, des ennemis classiques… tous les ingrédients étaient là pour relancer la machine.

Source : The Arkham Channel