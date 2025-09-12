Pour les fans de Batman Arkham, les dernières actualités ressembleraient presque à un éternel coup de couteau dans le cœur. En effet, alors que Batman Arkham Asylum vient tout juste de fêter son seizième anniversaire, les nouvelles autour de la franchise de Rocksteady restent tristement déprimantes. Car en dehors de l’annonce d’une suite à Batman Arkham Shadow, dont seuls les possesseurs d’un Meta Quest 3 pourront profiter, nous n’avons guère plus à nous mettre sous la dent… que des images de « Project Sabbath », le jeu annulé de WB Games Montréal.

De nouvelles images pour le jeu Batman Arkham annulé

Dix ans après son annulation, le titre continue en effet régulièrement de faire parler de lui, comme pour mieux nous rappeler ce dont nous avons injustement été privés. En juin dernier, par exemple, de nombreux croquis ont été partagés par des artistes ayant œuvré sur le projet, nous permettant ainsi d’avoir une idée de l’apparence des personnages qui devaient apparaître dans ce Batman Arkham. Dans le lot se trouvait alors notamment Damian Wayne, le nouveau Chevalier Noir, mais aussi Bruce Wayne, qui apparaissait au travers d’un modèle plus âgé.

Et grâce à Jerad S. Marantz, un artiste conceptuel, nous avons désormais droit à une nouvelle salve d’images sur ce qu’aurait pu être ce Batman vieillissant dans « Project Sabbath ». Spoiler alert : c’est extrêmement classe. « J’adore Batman ! J’étais tellement excité quand j’ai eu la chance de créer un costume pour l’univers d’Arkham » confie notamment le créateur sur Instagram. « Malheureusement, le jeu a été annulé, mais je reste toujours très reconnaissant d’avoir eu le temps de faire un autre costume ».

« Celui-ci était très amusant à faire » ajoute d’ailleurs Marantz à ce sujet. « C’était un Batman beaucoup plus âgé et le costume maintenait vraiment ce héros battu et brisé en un seul morceau ». De quoi nous donner, au passage, quelques informations supplémentaires sur la façon dont Bruce Wayne devait être dépeint dans « Project Sabbath », donc. « Batman reste mon super-héros préféré. Je pourrais travailler sur ce gars pour toujours ». Et quand on voit les croquis, on espère en effet qu’une chose : pouvoir le retrouver à l’œuvre sur un futur Batman Arkham.

Un projet abandonné qui se révèle progressivement

Outre les croquis susmentionnés, « Project Sabbath » a également eu droit à de nombreuses images conceptuelles au cours des derniers mois. Courant juillet, une petite vidéo a par exemple fuité sur la toile, révélant une séquence de poursuite véhiculée entre Batman et Killer Croc, que les joueurs de Batman Arkham ne connaissent que trop bien. Cela confirmait ainsi le rôle que devait jouer la Batcycle dans ce projet, même si cette dernière a finalement pu être utilisée par WB Games Montréal dans Gotham Knights quelques années plus tard.

Pour le reste, il y a fort à parier que le titre est encore loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Restons donc à l’affût, car d’autres informations pourraient possiblement tomber dans les semaines, les mois ou les années à venir. D’ici là, espérons toutefois que nous aurons la chance de retrouver Batman Arkham entre les mains de Rocksteady qui, selon certaines rumeurs, travaillerait désormais sur un nouveau jeu Batman après l’échec de Suicide Squad: Kill the Justice League. Mais cela reste bien évidemment à confirmer.

