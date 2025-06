Après avoir connu un succès retentissant avec les jeux Batman Arkham, les dernières adaptations en date de l’univers DC Comics ont malheureusement échoué à trouver leur public. Gotham Knights peut par exemple en témoigner, au même titre que Suicide Squad Kill the Justice League, dont le naufrage a été total. De quoi rendre d’autant plus décevante, donc, l’annulation de la suite de Batman Arkham Knight qui était en cours de développement chez WB Games Montréal il y a dix ans, et qui s'offre aujourd’hui de nouvelles images.

Le jeu Batman annulé de WB Games Montréal refait surface

En effet, pour ceux qui l’ignoreraient encore, avant de se retrouver sur Gotham Knights, les créateurs de Batman Arkham Origins avaient commencé à travailler sur « Project Sabbath », un titre destiné à poursuivre l’univers de l’Arkhamverse. Annulé en 2015, ce dernier n’a cependant jamais pu être officialisé par le studio. Cela n’a cependant pas empêché à certaines informations de trouver le chemin de la toile, ce qui nous a alors notamment permis d’apprendre que l’on devait y incarner Damian Wayne, le fils de Bruce, en tant que nouveau Chevalier Noir de Gotham.

Depuis l’année dernière, plusieurs images de conception ont également été dévoilées, à l’instar par exemple de celles partagées par l’artiste Daniel Simon sur son compte ArtStation. On y apercevait alors Batman sur sa Batcycle, dont le concept a probablement mené à celui que l’on retrouve justement dans Gotham Knights. Mais les choses ne s’arrêtent pas là puisque c’est désormais au tour d’un autre artiste ayant travaillé sur « Project Sabbath », Rodrigue Pralier, de partager une série de croquis supplémentaires sur son compte ArtStation.

Celui qui occupait alors le poste de concepteur de personnages nous livre ainsi un très bel aperçu de ce qui aurait pu être le casting du jeu. Outre un gros plan sur le chara-design de Damian Wayne, on peut alors retrouver un modèle plus âgé de Bruce Wayne, qui devait visiblement rester de la partie, aux côtés de plusieurs croquis consacrés à Killer Croc. D’autres personnages, dont l’identité n’est pas précisée, sont également présents, en sachant que l’un d’eux pourrait possiblement être une interprétation de Barton Mathis, alias Dollmaker dans Batman.

Croquis de Damian Wayne, par l'artiste Rodrigue Pralier

L’Arkhamverse sur le chemin du retour ?

Voilà qui risque donc de continuer à retourner le couteau dans la plaie pour bien des fans, qui sont nombreux à regretter l’annulation de ce projet au profit de Gotham Knights. La bonne nouvelle, cependant, c’est que l’échec rencontré par Suicide Squad: Kill the Justice League aurait poussé Rocksteady à revenir sur Batman Arkham avec un nouveau jeu qui, on l’espère, saura redonner toutes ses lettres de noblesse au studio. Quant à WB Games Montréal, il travaillerait lui aussi sur un nouveau jeu solo DC Comics, sans plus de précision à ce jour.

Source : ArtStation