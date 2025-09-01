Une découverte révèle à l'avance une bonne nouvelle pour le prochain jeu Batman Arkham de Rocksteady, mais qui risque également de diviser au sein de la communauté.

Après le douloureux échec de Suicide Squad: Kill The Justice League commandé par Warner à Rocksteady, le studio britannique a dû payer les pots cassés en passant par une importante restructuration de ses effectifs et de sa stratégie. Selon toute vraisemblance, l'équipe travaillerait maintenant sur un nouveau jeu solo, qui plus est dans son emblématique univers Batman Arkham. Nous avons ainsi récemment appris à son sujet une nouvelle sur le papier tantôt encourageante, tantôt inquiétante selon la sensibilité de chacun.

Changement de Crédo prévu pour le prochain Batman Arkham ?

Au-dessus de Rocksteady, les affaires sont également compliquées pour Warner Bros. Games, qui a également dû grandement revoir sa copie après l'échec de nombreux jeux-services sous sa coupe, mais également l'annulation du jeu Wonder Woman, en plus de la malheureuse fermeture du talentueux studio Monolith Productions. L'éditeur devait donc sérieusement réviser sa stratégie, en se concentrant sur ses licences phares, dont Batman Arkham.

Ainsi, après l'erreur de parcours Suicide Squad, Rocksteady devrait revenir à ses premiers amours avec un nouveau jeu solo dans Gotham. Le studio a toutefois perdu nombre de ses développeurs après son dernier échec cuisant. À ce titre, nous apprenions récemment via LinkedIn qu'il aurait recruté un nouveau directeur pour ce fameux prochain Batman Arkham. Il serait ainsi question de Bill Money, un vétéran d'Ubisoft Singapour, qui a travaillé en tant que directeur sur trois jeux Assassin's Creed : Origins, Valhalla et Mirage. À noter qu'il a également occupé ce poste chez Warner, notamment pour Batman Arkham: Origins, sorti en 2013.

Il s'agit donc clairement d'un directeur qui a beaucoup de bouteille, et qui de surcroît sait comment diriger un jeu centré sur le Chevalier Noir. La nouvelle peut toutefois inquiéter, avec notamment la crainte de retrouver dans ce prochain Batman Arkham le fameux syndrome du « monde ouvert à la Ubisoft ». Il est toutefois encore trop tôt pour être catégorique sur ce point, et on surveille donc d'autres nouvelles plus concrètes du futur titre de Rocksteady de très près, depuis les toits sombres de Gotham. D'ici-là, rappelons qu'un certain LEGO Batman: l'Héritage du Chevalier Noir plutôt prometteur et attendu courant 2026 devrait aider les fans à patienter.

Source : LinkedIn