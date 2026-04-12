Présenté à l'origine via une démo lors du Steam Next Fest de juin 2025, le jeu de rythme indépendant utilisant le système « free flow » des combats de Batman Arkham indépendant intitulé Dead as Disco, développé par le passionné et passionnant studio Brain Jar Games a eu droit à une tribune privilégiée à la Gamescom 2025, où nous avons eu le grand privilège de nous entretenir avec certains de ses représentants. Bien qu'il ne soit pas encore sorti, il s'est rapidement hissé comme un véritable phénomène viral. Et le show s'apprête à devenir encore plus fou prochainement suite à une grande annonce faite à l'occasion du showcase de Triple-I Initiative.

Le mariage en musique entre Batman Arkham et Devil May Cry qu'est Dead as Disco fait une annonce très anticipée

Grâce à sa petite démo permettant seulement d'affronter le premier boss du jeu sur sept, mais aussi un mode libre permettant de tabasser tel le Chevalier Noir de Batman Arkham des hordes d'ennemis sur virtuellement n'importe quelle musique de son choix, Dead as Disco a déjà conquis son public. Il dispose ainsi maintenant d'une énorme communauté de fans, notamment grâce à une myriade de clips viraux sur les réseaux sociaux. Restait maintenant à savoir quand il serait possible d'en découvrir plus de ce jeu de rythme indépendant ultra addictif et prometteur.

À l'occasion du showcase de Triple-I Initiative, nous avons donc appris une très bonne nouvelle : Dead as Disco va enfin sortir dans une version early access très bientôt, et plus précisément le 5 mai 2026. Malheureusement, cet improbable mais incroyablement amusant mélange entre combats à la Batman Arkham et jeu de rythme ne sera pour l'heure disponible que sur PC. Il faudra repasser plus tard, probablement à l'occasion de sa sortie en version finale, avant de pouvoir enflammer le dance floor sur consoles.

Cette version early access de Dead as Disco incluera quoi qu'il en soit quatre des sept boss du jeu final, le mode libre déjà disponible dans la démo, mais aussi un mode permettant aux musiciens en herbe de créer et moduler leur propre track pour tabasser du vilain en mode « free flow » inspiré des Batman Arkham sur le beat. Ne reste donc plus qu'un petit mois à attendre pour replonger dans la folie musicale qu'est Dead as Disco, et vivement !

Source : YouTube