À sa sortie, Gotham Knights a très largement été mis en concurrence directe avec les jeux de Rocksteady, notamment sur le plan graphique et artistique. Beaucoup de fans ont alors souligné le fait que Gotham Knights paraissait bien trop « lisse » et « propre » comparé à ses grands frères. Chacun décidera de ce qu’il en pense, mais ce nouveau mod de Batman Arkham City en revanche, devrait très certainement mettre tout le monde d’accord.

Batman Arkham City plus beau que jamais

On le sait depuis toujours, les moddeurs débordés d’ingéniosité et de créativité lorsqu’il s’agit de créer de petite pépite pour leurs jeux préférés. Parmi eux, on retrouve GPUnity et Neato, deux moddeurs particulièrement actifs et réputés au sein de la communauté qui gravite autour de Batman Arkham. Le duo s’était déjà fait connaître avec l’impressionnant mod Asylum Reborn, pour Batman Arkham Asylum en 2017. Ils reviennent aujourd’hui pour un nouveau tour de force sur Batman Arkham City cette fois.

Ce nouveau mod baptisé Arkham City Redux comprend plus de 1000 textures redessinées à la main et affinées par IA, des ombres retravaillées, un FOV amélioré et tout un tas d’autres ajustement visuels. Le résultat impressionne et la comparaison avec Gotham Knights prend une toute nouvelle dimension.

Le travail des deux moddeurs sublime très clairement la direction artistique de Rocksteady et offre une seconde vie à ce Batman Arkham. Une série qui aura marqué plus d’un joueur et qui pleure d’ailleurs l’une de ses plus belles voix, l’incarnation même du célèbre Chevalier Noir.

Si vous souhaitez vous replonger dans la saga sur PC, et que vous ètes intéressés par le mod, sachez que vous pourrez le retrouver à cette adresse avec toute la marche à suivre pour l'installation. En attendant, on vous laisse ici la vidéo comparative partagée par GPUnity si vous voulez y jeter un œil.