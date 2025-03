L’avenir de la licence Batman Arkham était des plus incertains jusqu’à récemment. Après un Gotham Knights qui n’a pas eu le succès escompté et les lourdes pertes engendrées par les deux derniers jeux-service de l’éditeur, Suicide Squall Kill the Justice League et Multiversus, le temps est loin d’être au beau fixe chez Warner. Le géant américain a malgré tout partagé les contours de sa prochaine stratégie : se concentrer sur les franchises qui font vendre à l’instar de Mortal Kombat, mais surtout Hogwarts Legacy et Batman Arkham. Alors que Rocksteady serait aux fourneaux sur un nouvel épisode de la saga, c’est la suite annulée et pourtant prometteuse qui refait aujourd’hui surface.

Nouvelles images pour le jeu Batman Arkham annulé

Si l’on exclut les parenthèses VR, cela fait quasiment 10 ans que la trilogie Arkham s’est achevée en apothéose. Pendant longtemps, il s’est murmuré qu’une suite directe était en chantier, sans l’ombre d’une annonce. Après la sortie de Batman Arkham Origins en 2013, Warner Bros Montreal a en effet travaillé sur deux projets étroitement liés : leur propre adaptation de Suicide Squad et surtout une suite d’Arkham Knight. Cette dernière devait alors mettre en scène Damian Wayne, le fils de Bruce, en tant que nouveau Chevalier Noir de Gotham. Malheureusement, Warner Bros a coupé court à ces projets, qui ont purement et simplement été annulés.

Plusieurs informations et même des images de ce Batman Arkham avorté ont été dévoilés. Cela faisait longtemps qu’il n’avait plus refait parler de lui, mais maintenant qu’il y a prescription, il n’est pas rare de voir quelques concept arts fleurir sur les espaces professionnels des développeurs. Daniel Simon, qui a travaillé sur ce Batman Arkham annulé, a partagé un nouveau cliché sur sa page Artstation. L’occasion pour les joueurs de découvrir ce à quoi aurait ressemblé le Bat-Cycle du nouveau justicier de Gotham, qui devait aborder un design franchement réussi.

Images conceptuelles du jeu Batman Arkham annulé © Daniel Simon

Un jeu qui aurait pu avoir du succès

La pilule est alors d’autant plus dure à avaler pour les fans de la licence, qui déplorer la décision de Warner Bros à chaque fois que de nouveaux détails émergent. « Je serais toujours dégoûté qu’ils l’aient annulé. Une séquelle de Batman Arkham Knight inspiré de Batman Beyond se serait vendu en masse, mais ils l’ont jeté à la poubelle pour Gotham Knights. Quel gâchis », résume assez bien un joueur sur les forums spécialisés. Sur le papier, Warner Bros Montreal était bien parti pour faire un épisode qui aurait tapé là où il faut auprès de la communauté. Depuis, le studio a essuyé plusieurs échecs.

Un standalone de Gotham Knights, dans la veine de Marvel’s Spider-Man Miles Morales a été envisagé, mais l’éditeur n’a pas souhaité donner suite. Les équipes ont alors envisagé plusieurs pistes, comme un jeu dans l’univers de Constantine et une adaptation de Flash qui n’ont pas été approuvés, avant de soutenir Monolith sur le jeu Wonder Woman, finalement lui aussi annulé. Selon les informations de Jason Schreier, le studio plancherait sur un jeu Game of Thrones, qui est en phase conceptuelle et qui attend toujours le feu vert de Warner Bros.

Source : Daniel Simon