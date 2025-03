Pour rappel, le fameux patch 8 de Baldur's Gate 3 est actuellement encore en phase de stress test. Ainsi, sa troisième mise à jour qui nous intéresse ici s'applique à cette version précoce de l'ultime patch majeur déployé par Larian Studios. Pour essayer tout cela, il convient donc de demander une inscription en passant par ce lien. Voyons donc plus d'un peu plus près ce que cette dernière mise à jour en date apporte.

Une nouvelle mise à jour pour déstresser le patch 8 de Baldur's Gate 3

Disponible depuis janvier en version stress test, la sortie officielle du patch 8 de Baldur's Gate 3 se fait ardemment désirer. Rappelons qu'elle ajoutera au titre de Larian Studios 12 nouvelles sous-classes, un mode Photo, le cross-play entre plateformes, et la coopération en écran scindé sur Xbox Series S. Compte tenu de la colossale ampleur de ses apports, le studio souhaite prendre son temps pour s'assurer qu'il sorte dans des conditions optimales. Cela prend donc du temps, et des correctifs de sa version stress test, en attendant le Jour-J.

Arrive donc cette troisième mise à jour pour la version stress test du patch 8 de Baldur's Gate 3. Celle-ci apporte justement tout un tas de correctifs de bugs et problèmes d'instabilité en tous genres, notamment au niveau de crashes intempestifs. De nombreux éléments du jeu sont donc passés au peigne fin, tant au niveau du gameplay, des mods, du cross-play, du multijoueur, des sous-classes à venir, ou encore du mode photo et de l'interface utilisateur. La liste des changements de cette troisième mise à jour est extrêmement longue, et vous pouvez la retrouver dans les moindres détails sur la page Steam du jeu, cité en source ci-dessous.

Après deux mois en phase de stress test, le patch 8 de Baldur's Gate 3 ne devrait pas tarder à officiellement sortir. Son déploiement en version 1.0 fera cependant office de nouvelle douce-amère, puisque cela signifiera la fin de l'ajout de mises à jour majeures au GOTY 2023 absolu par Larian Studios. Le studio belge indépendant s'intéresse déjà à l'avenir, avec a priori au moins deux jeux déjà en préparation, qu'on attend naturellement avec une certaine excitation.

