Larian Studios a officiellement réagi à la récente annonce d'une série Baldur's Gate 3 sans leur implication, avec en l'occurrence des avis mitigés à son encontre.

Il y a quelques jours, Hasbro et HBO annonçaient de manière assez surprenante que le chef d'œuvre absolu de Larian Studios qu'est Baldur's Gate 3 allait avoir droit à une série d'adaptation... sans le concours du studio qui a créé le jeu. Cela a soulevé plusieurs questions, tant auprès des fans que du studio belge, dont plusieurs membres ont officiellement réagi avec des avis plutôt contrastés.

Des réactions à embranchements variés chez Larian à propos de la série Baldur's Gate 3

Larian Studios a mis les choses au clair à plusieurs reprises : il souhaitait laisser Donjons & Dragons derrière lui une fois son travail entièrement terminé sur Baldur's Gate 3, afin de se concentrer sur ses futurs projets, dont un certain Divinity. Hasbro a visiblement pris la chose très à cœur en annonçant une série d'adaptation de leur jeu chez HBO visant à raconter une histoire après la fin, avec un nouveau casting de personnages, mais a priori Larian Studios, même en tant que simples consultants. Une manœuvre pour le moins étonnante, qui a provoqué de vives réactions auprès des fans du jeu et de Larian même.

Michael Douse, directeur d'édition chez Larian, a notamment réagi ainsi sur son compte X.com personnel baptisé Very AFK : « C'est grâce à nous que Baldur's Gate 3 est populaire, on a les meilleurs scénaristes de jeu vidéo au monde, et je pense honnêtement que personne ne peut les surpasser. N'abandonnez pas l'espoir à propos de cette série, mais espérez le monde. C'est comme ça que ça doit fonctionner ».

Swen Vincke, PDG de Larian Studios, avait toutefois des propos plus mesurés et optimistes à l'égard d'une série Baldur's Gate 3 sans eux. « On a créé plusieurs fins à notre jeu afin qu'elles servent de base pour de nouvelles aventures. La série peut donc aller dans plein de directions différentes, et je suis curieux de voir lesquelles Craig Mazin [réalisateur de Chernobyl et la série The Last of Us, NDLR] et son équipe vont choisir. Il nous a d'ailleurs contacté pour passer nous voir et discuter afin qu'on puisse partager nos avis sur la question ». Larian pourrait donc finalement occuper, mais dans une moindre mesure officieuse, un rôle de consultant sur cette fameuse série Baldur's Gate 3 à venir. Reste donc à voir ce que Hasbro et HBO vont en faire.

Sources : Michael Douse sur X.com ; Swen Vincke sur X.com