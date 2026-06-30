Des RPG aussi tentaculaires que Baldur's Gate 3 sont exceptionnels à plus d'un titre, et créer des jeux aussi complexes n'est définitivement pas à la portée de tout le monde. Contre toute attente, mais après six ans de développement, Larian Studios a réalisé un véritable tour de force qui a grandement marqué son genre, mais aussi l'industrie au sens large. Ce retentissant succès critique et commercial, le studio belge le doit en partie à sa gestion exemplaire du modèle de l'accès anticipé, qui a permis de construire ce chef d'œuvre avec l'aide de la communauté, pour le résultat que l'on connait. Mais, à en croire le vétéran d'un autre grand studio du RPG à l'occidental, il s'agirait-là d'une exception plutôt que de la norme.

Un succès exceptionnel à plus d'un titre pour Baldur's Gate 3 ?

Souvent décrié, car peut être synonyme qu'un jeu qui s'en sert pourrait ne jamais sortir, le modèle d'accès anticipé est clairement à double tranchant. Si un studio a toutefois prouvé avec régularité qu'il peut faire des merveilles, c'est Larian Studios. Avec les deux Divinity Original Sin et Baldur's Gate 3, les joyeux belges ont en effet prouvé qu'une bonne utilisation de ce procédé peut donner naissance à de grands jeux. Selon Chris Parker, vétéran d'Obsidian Entertainment et actuellement directeur de Grounded 2 (lui-même actuellement en accès anticipé), ce n'est pas nécessairement une stratégie à suivre à la lettre pour le genre RPG.

« Ça a plutôt bien marché pour Baldur's Gate 3 semble avoir réussi le pari, alors peut-être y a-t-il de la place pour ce genre d'approche. Mais quand vous faites un RPG narratif massif, je pense que c'est globalement plus dur à mettre en accès anticipé que d'autres styles de jeu. Pour Grounded et sa suite, ça a fonctionné à merveille, mais ça ne fera pas toujours sens pour tous nos projets », a-t-il confié dans une grande interview auprès de GamesRadar+.

Selon Chris Parker, les derniers RPG en date d'Obsidian que sont Avowed et The Outer Worlds 2 ne pourraient pas suivre le modèle employé par Baldur's Gate 3. Ce qui s'en est rapproché le plus était la campagne Kickstarter de Pillars of Eternity, où le studio tenait constamment au courant la communauté des nouveaux développements du projet. Il semblerait que les C-RPG se prêtent plutôt bien à l'exercice, en témoigne notamment Solasta 2, le « Baldur's Gate 3 à la française », lancé en accès anticipé en mars dernier, et qui continue d'évoluer grâce aux retours de la communauté. Mais ce n'est visiblement pas la voie qu'emploiera Obsidian pour ses prochains RPG, quels qu'ils soient.

© Larian Studios

Source : GamesRadar+