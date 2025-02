Un changement majeur se profile chez Wizards of the Coast, qui prend notamment la suite de Larian Studios pour Baldur's Gate 4, et ça soulève quelques inquiétudes.

Rappelons en effet que Baldur's Gate 4 ou en tout cas un nouvel épisode après le magistral Baldur's Gate 3 de Larian Studios ne sera pas assuré par ces derniers. Préférant conserver leur indépendance, ceux-ci travaillent actuellement sur au moins deux nouveaux jeux de leur cru. Wizards of the Coast, qui détient les droits de la licence, recherche donc un studio pour créer une suite dans l'univers des Royaumes Oubliés. Il se pourrait entre-temps que le géant américain ait recruté quelqu'un pour diriger cet ambitieux projet, et ça risque de ne pas rassurer les fans si tel est le cas.

Baldur's Gate 4 a peut-être trouvé une directrice

Aux dernières nouvelles, Wizards of the Coast aurait de nombreux jeux estampillés Donjons & Dragons dans les cartons. Le plus avancé étant un titre développé par Starbreeze (PayDay) sur l'Unreal Engine 5, à venir en 2026. Les autres sont soit des projets plus modestes, ou encore à un état très embryonnaire. Baldur's Gate 4 est de ceux-là. Le groupe chercherait activement un studio capable de reprendre le flambeau lourd de sens de Larian Studios après le GOTY 2023 absolu.

Il se pourrait cela dit que Wizards of the Coast ait trouvé quelqu'un pour diriger cette nouvelle aventure dans les Royaumes Oubliés. Peu après son départ de BioWare, Corinne Busche, ex-directrice de Dragon Age The Veilguard, aurait ainsi rejoint le studio Skeleton Key, appartenant justement à Wizards of the Coast, à nouveau pour un poste de directrice. Ce studio a pour rappel été créé en 2022, avec pour objectif de développer des jeux AAA centrés sur la narration. Pour l'heure, il ne compte aucun jeu à son actif. On doit cette découverte au YouTubeur SmashJT, via la vidéo ci-dessous.

Compte tenu de la situation peu enviable autour de Dragon Age The Veilguard et son studio depuis sa sortie, la perspective que son ancienne directrice travaille potentiellement sur Baldur's Gate 4 ou tout autre titre estampillé Donjons & Dragons avec les même responsabilités soulève bien des sourcils. L'avenir nous dira ce que donnera sa collaboration avec Wizards of the Coast et son rôle au sein de Skeleton Key Studio.

Source : SmashJT sur YouTube