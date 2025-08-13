On sait que Larian Studios ne s'occupera pas d'un Baldur's Gate 4 officiellement dans les cartons, mais pas non plus par un autre studio qui aurait pu reprendre ce lourd flambeau.

Larian Studios l'a maintes fois répété : son aventure dans l'univers de Donjons & Dragons se terminait avec la fin du développement de Baldur's Gate 3. Les joyeux belges travaillent désormais sur deux nouveaux jeux de leur cru. C'est donc Wizards of the Coast, détenteur des droits du populaire jeu de rôle, qui va se charger d'éditer Baldur's Gate 4 et de trouver un studio capable de reprendre la relève. Malheureusement, il ne s'agira pas d'une équipe prometteuse sous sa férule, comme l'a confirmé son président John Hight dans une récente interview.

Baldur's Gate 4 confirmé, mais son Maître de Jeu demeure un mystère

Avec Baldur's Gate 3, Larian Studios a mis la barre extrêmement haut, tant le C-RPG lauréat d'un titre de GOTY 2023 largement mérité a été acclamé par la critique et le public. Mais le groupe souhaitait reprendre ensuite sa pleine indépendance, et c'est donc à quelqu'un d'autre de reprendre un flambeau lourd de sens pour Baldur's Gate 4. Wizards of the Coast entend en tout cas bien faire de cette suite une réalité, mais encore faut-il trouver un studio à la hauteur de cette colossale tâche.

Dans une interview auprès de The Game Business, John Hight, président de Wizards of the Coast, a ainsi donné quelques nouvelles de ses ambitions autour de Baldur's Gate 4. « Bien sûr que ça arrivera. C'est une licence incroyable et nous prévoyons évidemment de créer un successeur ». Le géant américain entend en effet grandement développer la branche vidéoludique de Donjons & Dragons à l'avenir, avec de nombreux studios et projets sous sa coupe. Parmi eux, Giant Skull, un studio prometteur dirigé par Stig Asmussen, directeur de God of War 3 et de la licence Star Wars Jedi. On sait en effet qu'il travaille sur un nouveau jeu estampillé Donjons & Dragons.

Le président de Wizards of the Coast a cependant également confirmé que Giant Skull n'est pas le studio qui travaillera sur Baldur's Gate 4. « Le nouveau jeu des équipes de Stig n'est pas ce successeur. Son objectif est de raconter une histoire incroyable dans l'univers de Donjons & Dragons, qui devrait plaire aux fans du jeu de rôle, mais aussi aux amateurs de jeux d'action comme les God of War ou Star Wars Jedi ». Ainsi, Wizards of the Coast cherche encore l'oiseau rare qui soit capable de succéder à Larian Studios. On souhaite à qui de droit bien du courage.

© Larian Studios

Source : The Game Business