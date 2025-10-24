Après le GOTY 2023 absolu qu'était Baldur's Gate 3, il faudra malheureusement faire sans Larian Studios pour Baldur's Gate 4. Wizards of the Coast, qui détient les droits sur la licence Donjons & Dragons, est toujours à la recherche d'un studio capable de reprendre ce lourd flambeau. En attendant, un autre RPG très similaire, cette fois issu d'un studio bien de chez nous, a partagé une bonne nouvelle pour les amateurs de ce genre de « jeu de rôle » vidéoludique.

Un Baldur's Gate 4 sans Larian Studios parviendra-t-il à arriver à la cheville du magistral troisième volet ? On demande à voir. En attendant, celui-ci a fait des petits et grandement relancé l'intérêt pour des C-RPG du même type. Parmi eux, un certain Solasta 2 par le studio français Tactical Adventures, qui nous avait gâté d'une démo prometteuse lors du Steam Next Fest de février dernier, qui est d'ailleurs toujours disponible. La suite directe de Solasta: Crown of the Magister, un RPG adaptant avec une extrême fidélité les règles du jeu de rôle papier Donjons & Dragons au format vidéoludique, devait pour rappel sortir en accès anticipé bientôt.

Par l'entremise du nouveau trailer ci-dessous, Tactical Adventures a donc précisé la fenêtre de lancement de cette première ébauche de Solasta 2 et nous donne rendez-vous courant 2026, pour l'heure uniquement sur PC via Steam. De ce qu'on en a vu dans la démo, il pourrait en tout cas s'agir à s'y méprendre d'un Baldur's Gate 4 qui ne dit pas son nom, qui va nous faire voyager librement à travers le monde de Neokos avec un groupe de 4 aventuriers que l'on pourra entièrement créer, et laisser les dés décider de notre destin, le tout porté par un Unreal Engine 5 joliment exploité.

Espérons donc que la petite équipe française pourra profiter de cet accès anticipé pour offrir une suite à la hauteur de ses grandes ambitions. Il faut toutefois s'attendre à ce que, comme Baldur's Gate 3, il reste dans cet état précoce, mais en se garnissant régulièrement en nouveautés au moins jusqu'au 2027. Wizards of the Coast aura-t-il réussi d'ici là à trouver un studio pour travailler sur Baldur's Gate 4 ? L'avenir nous le dira.

Sources : Tactical Adventures sur YouTube ; Page Steam de Solasta 2