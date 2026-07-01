23 ans après le légendaire deuxième opus de la saga, Larian Studios a réalisé avec Baldur's Gate 3 des exploits proprement prodigieux. Tout d'abord, ils ont produit l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps, rendu populaire ce genre très niche, et surtout mis la barre extrêmement haute pour de futurs jeux du même type. Ils n'ont de plus pas voulu donner suite à ce chef d'œuvre absolu, préférant retourner sur un projet totalement indépendant avec le prochain Divinity. Mais Hasbro, détenteur de la licence, veut absolument un quatrième épisode, mais a visiblement toutes les peines du monde à rassembler une équipe qui oserait passer après une telle réussite critique.

Le MJ Hasbro demande des jets d'initiative pour Baldur's Gate 4, mais les joueurs refusent

Trois ans après la sortie de Baldur's Gate 3, Hasbro semble toujours à la recherche de partenaires pour lui développer une suite, Larian Studios ayant choisi de voir si l'herbe était plus verte en Rivellon. Dans sa quête d'un nouveau groupe d'aventuriers suffisamment courageux pour cette tâche intimidante, l'éditeur aurait même approché des vétérans des jeux originaux de BioWare, dont James Ohlen, co-designer de Baldur's Gate 2 et jusqu'à décembre dernier directeur du très attendu Exodus, également édité par Hasbro.

Dans une interview auprès de PC Gamer, il a en effet confié que, après que Larian Studios ait décliné poursuivre son partenariat avec l'éditeur, celui-ci aurait contacté James Ohlen pour lui demander s'il serait enclin à travailler sur Baldur's Gate 4. Ce à quoi il aurait répondu sans détour : « Non, ce serait un échec. Faire Exodus était déjà assez difficile, mais rivaliser avec Baldur's Gate 3 ? Ça serait de la folie ».

Selon lui, rien que tenter de reproduire un moteur équivalent à celui utilisé sur Baldur's Gate 3 serait une tâche incommensurable. « On parle d'au moins une décennie d'horreur pour développer ce truc ». Si même un candidat aussi qualifié que James Ohlen a peur de passer après le chef d'œuvre de Larian Studios, la quête d'Hasbro pour trouver des aventuriers assez hardis pour faire un jet d'initiative et reprendre ce flambeau lourd de sens risque d'être particulièrement difficile. Il faudra donc repasser plus tard pour voir si ce projet finit vraiment pas se concrétiser ou non.

© Larian Studios

Source : PC Gamer