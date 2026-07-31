Trois ans après le magistral succès de Baldur's Gate 3, Hasbro et Wizards of the Coast, détenteurs de la licence Donjons & Dragons qui ont récemment essuyé une perte de 56 millions de dollars et prévoient de serrer la vis sur leur segment gaming « à partir de 2028 et au-delà », caressent visiblement toujours l'espoir de voir arriver une suite. Sauf que même des vétérans du genre et des jeux originaux tremblent face à l'ampleur de la tâche, tant Larian Studios a mis la barre haute. Il resterait toutefois un studio réputé dans le domaine qui pourrait oser de relever le défi : Owlcat Games.

Owlcat Games, le seul studio assez fou et capable de rendre Baldur's Gate 4 possible ?

Dans une récente interview auprès de FRVR, Mark Darrah, vétéran de BioWare et de ses licences les plus prestigieuses comme Baldur's Gate et Dragon Age, avait estimé qu'un quatrième épisode serait envisageable, à condition d'en faire une « extension géante » du troisième, avec les outils de Larian, et un studio spécialisé dans le CRPG. Parmi les candidats les plus aptes dans le domaine, il avait mentionné Owlcat Games, le studio derrière la série de CRPG Pathfinder, Warhammer 40,000 Rogue Trader ou encore The Expanse Osiris Reborn.

Peu après cela, IGN a tenu une autre interview, avec cette fois le directeur créatif d'Owlcat Games, Alexander Mishulin, et lui a notamment demandé si le studio se sentirait d'attaque à répondre à l'appel d'Hasbro pour concevoir Baldur's Gate 4. « Merci aux joueurs de croire qu'on peut le faire, c'est un grand honneur. Vous avez déjà dit qu'on est un peu masochistes, donc la réponse est oui, nous prendrions ça comme un énorme défi ! ».

© Owlcat Games

Une vision très différente pour la suite du chef d'œuvre de Larian

Alexander Mishulin apporte toutefois des précisions quant à ce que donnerait un Baldur's Gate 4 développé par un autre studio que Larian. Selon lui, la formule des joyeux belges est impossible à répliquer car représente « leur formule signature, leur vision de Donjons & Dragons ». Selon lui, « d'autres studios feront quelque chose de différent, avec leur propre ADN, leurs propres idées, et ils vont façonner Baldur's Gate 4 autour de cela, et ce sera un jeu totalement différent ».

Pour conclure l'interview d'IGN sur le sujet de Baldur's Gate 4, le directeur créatif d'Owlcat Games ajoute : « J'espère qu'il y aura un studio suffisamment brave, passionné et talentueux pour donner vie à un tel jeu ». À la question d'IGN « Comme Owlcat Games ? », il répondit avec un sourire en coin « Merci ». Le studio a cependant deux gros projets actuellement sur les bras que sont Warhammer 40,000 Dark Heresy et The Expanse Osiris Reborn. Mais après cela, y'aura-t-il une place pour un potentiel Baldur's Gate 4 ? L'avenir nous le dira.

Source : IGN