Baldur’s Gate 3 fut un énorme succès que l’on ne présente plus et, forcément, malgré l’annonce de Divinity, de nombreux joueurs attendaient aussi Baldur’s Gate 4. Son studio explique aujourd’hui pourquoi cela ne se fera pas.

Le succès monumental de Baldur's Gate 3 aurait pu ouvrir la voie à une suite comme un Baldur's Gate 4 ou à une longue série d’extensions. Pourtant, Larian Studios a pris une décision radicale. Comme on le sait, puisque le prochain jeu abandonne l'univers de Donjons et Dragons. Que sait t-on exactement à ce propos ?

Une raison simple de l'absence de Baldur's Gate 4

En fait c'est simple, le studio abandonne l’univers de Donjons & Dragons pour se concentrer de nouveau sur sa propre licence, Divinity. Larian l’a confirmé depuis plusieurs mois. Il n’y aura ni Baldur’s Gate 4, ni contenu additionnel majeur pour Baldur’s Gate 3. Le studio a bien commencé à réfléchir à la suite, mais le projet a finalement été abandonné en cours de route.

Selon Swen Vincke, patron et figure centrale de Larian, la raison principale n’est ni contractuelle ni politique. Elle est bien plus fondamentale. L’équipe n’était tout simplement plus excitée par l’idée de continuer à travailler avec Donjons & Dragons et donc de faire Baldur's Gate 4.

Un choix logique

Dans une interview accordée à GamesRadar+, Swen Vincke est très clair. Le problème ne venait pas du succès ou de la réception critique, mais du cadre imposé par Donjons & Dragons, et plus précisément de sa cinquième édition. Le système D&D repose sur des règles extrêmement codifiées, pensées pour le jeu de rôle sur table. Les adapter dans un jeu vidéo ambitieux implique de nombreuses concessions. Forcément, c'est compliqué pour Baldur's Gate 4.

Vincke rappelle que l’équipe a testé plusieurs idées de gameplay et de combat, finalement abandonnées car incompatibles avec les règles officielles. Même si ces contraintes ne se ressentaient pas forcément pour les joueurs, elles limitaient fortement la capacité du studio à innover.

Pour Swen Vincke, l’excitation créative est essentielle. Et elle n’était plus au rendez-vous lorsqu’il s’agissait de prolonger l’aventure D&D. À l’inverse, les projets actuels du studio suscitent un réel enthousiasme, même si cela implique de prendre plus de risques. Evidemment ça ne veut pas dire qu'un Baldur's Gate 4 n'existera jamais, mais ce n'est pas à l'ordre du jour.

Source : gamesradar