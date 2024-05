En lieu et place de Swen Vincke, directeur de Larian Studios, c'est cette fois son directeur narratif, Adam Smith, qui révèle certaines des raisons derrière l'abandon du développement de Baldur's Gate 4. La décision choc des joyeux belges semblait mûrement réfléchie depuis bien longtemps.

Baldur's Gate 4 : une suite qui n'animait pas Larian Studios

Après un Baldur's Gate 3 magistral qui a provoqué un véritable séisme dans le paysage vidéoludique, sa suite devra malheureusement se passer de Larian Studios. C'est à Wizards of the Coast de trouver un studio digne de succéder à ce chef d'œuvre absolu. La tâche s'annonce particulièrement difficile, tant le titre du studio indépendant belge a marqué les esprits. Pour Swen Vincke et son équipe, c'est une belle page qui se tourne définitivement, avec deux nouveaux jeux apparemment très ambitieux dans les cartons. Cela a d'ailleurs motivé l'ouverture d'une nouvelle branche à Varsovie, en Pologne, quartier général d'un certain CD Projekt RED.

Un mois après cette annonce choc, Adam Smith, directeur narratif de Larian Studios, s'est exprimé au nom de l'équipe quant à l'abandon de Baldur's Gate 4, au grand dam des fans. « Nous n'avions plus rien de nouveau à raconter, nous voulions explorer d'autres mondes. L'équipe avait commencé à proposer des idées pour une suite, mais rien ne nous excitait, nous n'avions plus le feu en nous ».

Pour Larian Studios, tous les dés ont été jetés concernant Baldur's Gate 3. © Larian Studios

Le cœur a ses raisons qui ignorent l'argent

Alors que d'autres studios se seraient forcés à développer une suite à un jeu au succès aussi phénoménal que Baldur's Gate 3, telle n'est visiblement pas la logique de Larian Studios. « C'est génial de travailler dans une boîte ou l'on peut dire non si le cœur nous en dit. Personne n'était derrière nous pour dire 'oui mais ça va nous rapporter tant d'argent, alors il faut absolument le faire' », poursuit Adam Smith.

« Une des raisons pour lesquelles nous avons créé Baldur's Gate 3 était parce que le jeu raconte une histoire qui nous tenait à cœur, avec des personnages qui nous tiennent à cœur dans un univers qui nous tient à cœur. Je pense que nous avons maintenant tout dit là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à raconter, mais je pense que l'envie n'est plus là pour nous », ajoute-t-il. C'est justement ce consensus général qui a également mené à l'annulation du développement d'un DLC. Si de nouvelles histoires sont à raconter dans Baldur's Gate 4, c'est donc à un autre studio de reprendre le flambeau. Bon courage à eux.