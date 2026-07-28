Après le magistral chef d'œuvre qu'a été Baldur's Gate 3, Larian Studios a mûrement réfléchi et préféré ne pas poursuivre l'aventure dans les Royaumes Oubliés pour retrouver son indépendance en travaillant finalement sur son propre univers, Divinity. Hasbro, détenteur de la licence, caresse cependant toujours l'espoir fou de proposer une suite à rien de moins que l'un des meilleurs CRPG de tous les temps. Mais même des vétérans du genre ont peur d'un tel projet follement ambitieux. Mark Darrah, un ancien de BioWare, le studio derrière les premiers jeux de la légendaire franchise Donjons & Dragons, aurait cependant un plan pour sauver les meubles, mais il faudra faire de bons jets d'initiative et de persuasion.

Un vétéran des jeux Baldur's Gate originaux a un plan pour sauver la suite du chef d'œuvre de Larian

On a récemment appris que Hasbro avait demandé à James Ohlen, dernièrement directeur du très prometteur et attendu Exodus chez Archetype Entertainment et édité justement par Hasbro, s'il serait enclin à chapeauter le développement d'un Baldur's Gate 4. Ce à quoi le vétéran de BioWare, qui a travaillé sur des monuments du RPG comme Dragon Age et Mass Effect, aurait répondu que « ce serait de la folie ». Mais le détenteur de la licence Donjons & Dragons a peut-être trouvé quelqu'un disposant d'une solution pour rendre cela possible, bien que pas idéale.

Mark Darrah, ancien développeur des jeux Baldur's Gate originaux et producteur de Dragon Age, a en effet partagé auprès de FRVR un plan pour donner vie à un quatrième volet tant demandé par Hasbro. Selon lui, il faudrait que cette suite du chef d'œuvre absolu de Larian Studios soit « une extension géante du troisième épisode », et il conseille de « convaincre Larian d'accorder une licence pour le Divinity Engine, et de confier le tout à un studio comme Owlcat Games [le studio derrière la série de CRPG Pathfinder, Warhammer 40,000 Rogue Trader ou encore The Expanse Osiris Reborn, NDLR] ».

© Larian Studios.

Un plan viable, mais malgré tout irréalisable ?

Cela rejoint la réponse de James Ohlen à Hasbro quand on lui a demandé de travailler sur Baldur's Gate 4. Celui-ci avait en effet évoqué l'idée que Larian Studios pourrait accorder une licence sur son moteur maison Divinity Engine 4.0, afin que d'autres développeurs aient les outils qui ont permis de créer le troisième épisode, même s'il faudrait d'abord étudier le moteur pour le comprendre et savoir comment s'en servir. Sauf que le studio belge serait, de façon assez compréhensible, plutôt frileux à l'idée de partager sa technologie propriétaire dernier cri.

« Si vous voulez vraiment faire Baldur’s Gate , c’est probablement la meilleure solution », assène Mark Darrah à l'attention d'Hasbro. « L’alternative, c’est de se dire : "OK, on ​​va l’appeler Baldur’s Gate 4. On va acheter des combinaisons en amiante à tout le monde, on va se lâcher complètement et faire quelque chose de vraiment différent” ».

Au vu des circonstances, il semblerait que la solution idéale pour réaliser une suite à Baldur's Gate 3 n'arrivera probablement jamais a maturité, et qu'à la place ont ait effectivement droit à un projet totalement différent, et très certainement infiniment moins qualitatif. Quoi qu'il en soit, on ne risque pas d'en voir la couleur avant de longues années, voire pas du tout. L'avenir nous le dira.

Source : FRVR