Quelques années plus tôt, et notamment grâce au succès phénoménal de Baldur's Gate 3, Hasbro, la société détentrice des droits de la licence, ainsi que celles de Donjons & Dragons et Wizards of the Coast, avait vu dans le jeu vidéo un segment d'avenir. Avance rapide jusqu'à son dernier rapport financier récemment publié, qui dépeint un tableau nettement moins glorieux, avec de nombreuses annulations, et surtout une perte sèche et colossale de 56 millions de dollars.

Une stratégie gaming ratée chez Hasbro, et un Baldur's Gate 4 condamné à l'oubli ?

Trois ans après l'énorme succès de Baldur's Gate 3, Larian Studios a peut-être eu du nez en souhaitant arrêter les frais avec l'univers de Donjons & Dragons, malgré un travail qui transpirait la passion pour celui-ci. Dans son dernier rapport financier, le géant américain Hasbro a en effet révélé des chiffres pour le moins édifiants, dont une perte de 56 millions de dollars, appelant à « une reconcentration du portfolio de la division 'Digital Games' pour 2028 et au-delà ».

Concrètement, cela signifie que la stratégie gaming d'Hasbro, à base d'achat de studios à la pelle et de multiplication de projets sous les bannières Donjons & Dragons et Wizards of the Coast, ne fonctionne pas. Cela augure sans doute du pire pour un Baldur's Gate 4 dont de toute façon personne ne veut, même parmi les vétérans les plus aguerris du genre, après l'éclatant chef d'œuvre de Larian Studios. Il faut donc malheureusement s'attendre d'ici à « 2028 et au-delà » à une forme de « Reset » de la division gaming d'Hasbro, qui n'est pas sans rappeler le « bain de sang » qui a eu lieu dans les rangs de Xbox début juillet 2026.

© Larian Studios

Quel avenir pour les futurs projets Donjons & Dragons et Wizards of the Coast en cours ?

Le rapport financier d'Hasbro indique en effet de façon claire que le géant américain a d'ores et déjà annulé « plusieurs » projets prévus pour l'horizon 2028 et au-delà. « Nous souhaitons concentrer notre investissement numérique derrière les franchises, plateformes et partenaires sur lesquels on voit le profit le plus clair et où la société a la plus grande chance de gagner », a déclaré Chris Cocks, PDG d'Hasbro. Quant à savoir quels projets ont fait les frais d'une annulation, c'est encore assez flou.

Exodus, le projet le plus avancé et prometteur de Wizards of the Coast, développé par Archetype Entertainment, composé de vétérans de BioWare et Mass Effect, est en principe à l'abri pour une sortie prévue début 2027. Warlock, l'immersive sim Donjons & Dragons d'Invoke Studios dans le même univers que Baldur's Gate, devrait également bien sortir courant 2027. Mais quid du fameux Baldur's Gate 4 dont Hasbro rêve tant, mais qui ne trouve aucun studio assez audacieux pour reprendre le flambeau, entre autres jeux encore non annoncés et tués dans l'œuf ? L'avenir nous dira ce qu'il en est réellement à leur sujet.

© Archetype Entertainment

Source : Hasbro