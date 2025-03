Hasbro commence à nous teaser pour Baldur's Gate 4. Les choses sérieuses commencent pour le nouvel opus, on va vite en entendre parler plus en détail.

Larian Studios a fait fort en 2023 en rafraîchissant la formule du C-RPG au travers de Baldur's Gate 3. Le studio repartait cette année-là avec le trophée du jeu de l'année aux Game Awards et pas mal d'autres cérémonies. Pour autant, cette réussite avec la célèbre franchise inscrite dans l'univers de Donjons & Dragons ne l'aura pas retenu éternellement. Les équipes s'en vont vers d'autres projets. Quid alors de Baldur's Gate 4 ? Et si on vous disait qu'on devrait en avoir des nouvelles sous peu ?

Hasbro prépare Baldur's Gate 4

Une success story à la Baldur's Gate, ça inspire. Ne serait-ce que pour le plaisir de proposer sa propre histoire tirée de Donjons & Dragons, cela donne des idées. Regardez le collectif Critical Role, qui annonçait il y a quelques mois vouloir faire son propre jeu. Des rumeurs à propos d'une version remastérisée du très apprécié Neverwinter Nights 2 sont aussi ressorties en ce début 2025.

Alors, quand Hasbro, qui possède les droits d'exploitation de la licence, cherche des équipes pour donner vie à Baldur's Gate 4, ce ne sont pas les intéressés qui manquent. C'est en tout cas ce que confie à IGN Dan Ayoub, le vice-président senior des jeux numériques au sein de la société. Beaucoup seraient prêts à prendre le relai derrière Larian Studios. Tout serait même en train de se décider en ce moment :

Nous sommes en train de définir nos plans pour l'avenir et ce que nous faire de la licence. Et d'ailleurs, nous prévoyons d'entamer prochainement des discussions sur ce sujet. Dan Ayoub, pour IGN US

Bien sûr, Ayoub ne cache pas la pression que cela représente après la réussite de Larian Studios. Même si Hasbro a déjà confirmé vouloir donner vie à Baldur's Gate 4, il ne s'agit pas de se précipiter. Les réflexions commencent donc vraiment maintenant, tandis que Larian est sur le point de déployer son ultime mise à jour pour le troisième opus. Toutes les planètes s'alignent pour envisager la suite de la licence de façon sérieuse. Selon l'homme, la société devrait bientôt être en mesure de décider les choses en interne. Dès lors, nous pourrions donc en entendre parler bientôt.