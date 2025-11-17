Voilà déjà plus de deux ans que Baldur’s Gate 3 est sorti, faisant l’effet d’un véritable raz-de-marée dans le monde du jeu vidéo. Il faut dire qu’avec ce titre, Larian Studios n’a pas seulement offert au genre du RPG l’une de ses œuvres les plus marquantes à ce jour : il a aussi donné une véritable leçon de narration à l’ensemble de l’industrie. Et en attendant de découvrir ce que nous réservera la suite de la franchise avec Baldur’s Gate 4, un nouveau livre Donjons et Dragons vient révéler le sort canonique de l’un des personnages préférés des joueurs de Baldur’s Gate 3.

Le destin d’un personnage de Baldur’s Gate 3 révélé

En effet, le sel d’un RPG a beau reposer sur le fait de permettre aux joueurs de vivre leur propre histoire, il arrive forcément un moment où les créateurs doivent faire des choix pour permettre à l’univers de progresser. De fait, si Baldur’s Gate 3 n’apporte pas forcément de fin canonique à son casting, la nouvelle extension de Donjons et Dragons, « Astarion’s Book of Hungers », elle, s’en charge de son côté. Et elle permet alors d’en apprendre davantage sur le destin de Karlach dans les années qui suivent les événements de Baldur’s Gate 3.

Vous n’avez pas encore fait le jeu de Larian ? Dans ce cas, nous vous recommandons vivement de stopper votre lecture ici, sous peine d’être lourdement spoilé sur l’arc narratif du personnage. Dans Baldur’s Gate 3, donc, plusieurs destins attendent Karlach au terme de l’aventure en fonction des choix du joueur. Par exemple, la Tieffelin peut tout aussi bien mourir tragiquement avec l’explosion de son cœur mécanique, que se sacrifier pour devenir un Flagelleur mental, si elle ne décide pas de quitter Faerûn pour aller vivre du côté d’Avernus.

Dans le cas de cette dernière fin, cependant, on ignore alors si Karlach parvient à survivre, ce qui laisse son destin plus qu’incertain pour le joueur de Baldur’s Gate 3. Enfin, tout du moins était-ce le cas jusqu’à la sortie du nouveau livre Donjons et Dragons, qui nous apprend que Karlach a survécu pendant plusieurs années après les événements du jeu, et qu’elle est même revenue à Faerûn. De quoi impliquer qu’elle a bel et bien réussi à trouver un remède à sa funeste situation, donc, et qu’une fin heureuse semble l’attendre avant les futurs événements de Baldur's Gate 4.

Source : Ren Masao Ankoku