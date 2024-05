Il faut se faire à l'idée, mais Larian Studios a décidé de ne pas réaliser Baldur's Gate 4. Comme indiqué par le patron Swen Vincke, les membres de la structure n'étaient pas prêts à rempiler pour un nouveau jeu. « Nous n'avions pas encore fait le deuil du jeu actuel, et se lancer si tôt dans un nouvel opus nous semblait mal » a t-il déclaré. Mais pour Hasbro et Wizards of the Coast, ce n'est pas un frein au développement de la franchise qui est déjà assurée d'avoir un avenir.

Baldur's Gate 4 doit être unique

Larian Studios a fait un choix étonnant mais respectable après le succès monstre de Baldur's Gate 3. La motivation n'était en effet pas suffisante pour poursuivre dans cette voie, et le studio avait besoin de développer d'autres projets de leur côté. Mais malgré ce retrait des équipes belges, la licence vidéoludique ne va pas être remisée au placard. Des discussions sur l'avenir sont déjà bien enclenchées, et visiblement, ça se bouscule au portillon pour reprendre les rênes en dépit du poids de la série. « Nous sommes en discussion avec de nombreux partenaires. Et nous sommes aussi approchés par un grand nombre d'entre eux qui veulent relever le défi de façonner l'avenir de la franchise Baldur's Gate » a expliqué Eugene Evans, vice-président de la stratégie numérique et des licences pour Hasbro / Wizards of the Coast.

Même si Larian Studios ne s'occupe pas de Baldur's Gate 4, leur expérience pourrait être très utile aux futurs successeurs. Mais Swen Vincke, le boss de la société, n'a pas envie d'empiéter sur leur terrain et de leur dire quoi faire. C'est aux heureux élus de tracer leur route et de faire ce qu'il leur semble bon pour Baldur's Gate 4. « C'est à eux de voir. Ils doivent faire leur propre truc, n'est-ce pas ? Je ne vais donc pas les parasiter avec des conseils. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire. C'est un véritable champ des possibles qui les attend » (via Gamesradar+). De son côté, Larian Studios a annoncé l'ouverture d'un nouveau studio qui viendra prêter main forte aux équipes pour la conception de « deux RPG très ambitieux ».