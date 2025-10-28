Deux ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 continue de donner de ses nouvelles, tandis que son studio travaille sur ses projets futurs. Tandis qu'une rumeur court sur le potentiel portage du GOTY 2023 absolu sur Nintendo Switch 2, un autre leak indique qu'une autre grande annonce se prépare a priori très bientôt pour un autre pan de la communauté des joueurs.

Baldur's Gate 3 bientôt disponible quasiment partout, d'après une fuite

Actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, Baldur's Gate 3 devrait donc bientôt étoffer son tableau de chasse en y rajoutant la Nintendo Switch 2. En parallèle de cela, il semblerait que le chef d'œuvre de Larian Studios se préparerait également à se rendre accessible de manière encore plus large du côté de Xbox. C'est en tout cas ce que certains joueurs ont récemment découvert via une publicité apparue sur le Xbox Store, dont Mattmo831 sur ResetEra.

Sur cette publicité, on peut en effet apercevoir que Baldur's Gate 3 est « désormais disponible via Xbox Play Anywhere ». Pour rappel, il s'agit du dispositif permettant de jouer à des jeux compatibles PC et Xbox non seulement sur ces plateformes, mais aussi sur des Smart TV, smartphones, tablettes et autres appareils compatibles, notamment via le xCloud, la solution de Cloud Gaming de Microsoft, inclus dans tous les paliers d'un Xbox Game Pass qui a fait couler beaucoup d'encre suite aux changements tarifaires récents. Cela inclut également bien évidemment les récemment sorties hybrides consoles portables/PC ROG Xbox Ally. En principe, cela signifierait par extension que les possesseurs de Baldur's Gate 3 sur Xbox Series pourraient accéder à sa version PC gratuitement, grâce au Xbox Play Anywhere.

À noter qu'aujourd'hui se tient un événement ID@Xbox, mis en avant par IGN, à 18 heures chez nous. Compte tenu du fait que Baldur's Gate 3 est un jeu indépendant et que la publicité récemment découverte a trait à Xbox, il se pourrait que le titre phare de Larian Studios ait droit à une tribune privilégiée pour délivrer plus d'informations à ce sujet. Il faudra donc attendre ce soir pour en avoir le cœur net quant à une annonce plus officielle en ce sens.

Crédit : Mattmo831 sur ResetEra

Source : ResetEra