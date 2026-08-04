Baldur’s Gate 3 a soufflé sa troisième bougie et Larian avait un dernier cadeau pour certains joueurs à cette occasion. Et il n’y avait pas de meilleur timing.

Trois ans après le lancement de Baldur’s Gate 3 et avoir tout raflé sur son passage, Larian Studios est définitivement passé à autre chose. Et cette nouvelle aventure s’appelle Divinity. Si le studio belge et le reste de ses équipes travaillent d’arrache-pied sur leur prochain CRPG, annoncé comme encore plus ambitieux et plus grand que BG3, ils continuent malgré tout d’accorder quelques attentions à leur RPG phénomène quand c’est nécessaire. Après quelques correctifs destinés à corriger des problèmes pressants, Larian déploie aujourd’hui une fonctionnalité réclamée depuis longtemps par les joueurs Xbox : la compatibilité avec le Xbox Play Anywhere.

Le Xbox Play Anywhere disponible après 3 ans pour Baldur's Gate 3

Plus concrètement, les joueurs Xbox possédant une version numérique du jeu peuvent maintenant passer librement de leur console à un PC Windows compatible ou une Xbox ROG Ally sans avoir à acheter à nouveau Baldur’s Gate 3. Les sauvegardes, la progression ou encore les succès voyagent tous automatiquement d’un système à l’autre. Pour assurer le bon fonctionnement de cette nouveauté exclusive aux joueurs Xbox une mise à jour a été déployée sur toutes les plateformes, notamment pour que le cross-play ne soit pas impacté. Après trois ans d’attente,les joueurs Xbox peuvent donc enfin emporter Baldur’s Gate 3. Mieux vaut tard que jamais, surtout que Larian a parfaitement choisi son timing.

Une promo exceptionnelle sur toutes les plateformes

Pour célébrer le troisième anniversaire de Baldur's Gate 3, le studio propose en effet une promotion exceptionnelle, qui fait tomber son prix à son plus bas niveau depuis son lancement, et ce sur toutes les plateformes. Sur Xbox, pour rester dans le thème, la promotion de 30% fait donc passer son prix à 48,99€ contre les 69,99€ habituellement demandés. Une bonne occasion pour les retardataires de découvrir un jeu qui s’impose déjà comme une référence absolue du RPG occidental. Et pour un titre dont une seule partie demande facilement 120h de jeu et qui a une rejouabilité telle qu’il figure encore parmi les jeux les plus joués sur Steam, il n’y a effectivement pas de petites économies.

©Larian

Faut-il craquer pour BG3 ?

Il faut dire que Baldur’s Gate 3 a ce goût de reviens-y que peu d’autres jeux peuvent revendiquer. Entre son immense liberté d’action, ses personnages à incarner et à redécouvrir sous un autre prisme à chaque partie, son adaptation particulièrement fidèle aux règles de Donjons & Dragons 5E, ses compagnons déjà devenus cultes, une communauté de moddeurs hyperactive et le savoir-faire de Larian toujours aussi envoûtant, Baldur’s Gate 3 est bien parti pour rejoindre le cercle très fermé des jeux qui traversent les âges et les générations, à l’image de Skyrim. Et avec la prise en charge du Xbox Play Anywhere, il gagne désormais en confort sur l’écosystème Microsoft.