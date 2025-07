D'après l'une des actrices principales du mémorable casting de Baldur's Gate 3, de nombreux jeux risquent dans un avenir immédiat d'être de plus en plus censurés.

Outre des inquiétudes sur des sujets tels que financier, de l'emploi ou de l'essor de l'IA dans le jeu vidéo, comme récemment illustré par la récente et effroyable hécatombe dans les rangs de Microsoft et Xbox, le média pourrait également faire face à de la censure. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Samantha Béart, qui incarne Karlach dans Baldur's Gate 3, dans le cadre d'une interview auprès de The Gamer.

La voix de Karlach dans Baldur's Gate 3 avertit contre de potentielles censures

Baldur's Gate 3 a définitivement été un phénoménal carton, qui a largement mérité son titre de GOTY 2023 absolu, et qui s'est extrêmement bien vendu, malgré un style C-RPG historiquement plutôt de niche. Ce notamment grâce à une histoire captivante dictée par nos choix, le tout rendu via des cinématiques engageantes, et un casting de personnages aussi inoubliables que diversifiés. Parmi eux, l'un des plus populaires est sans conteste Karlach, incarnée par Samantha Béart. La sulfureuse tieffeline a en effet fait chauffer bien des cœurs de tous bords.

Samantha Béart, qui a donné vie à ce véritable soleil dans la vie des joueuses et joueurs du titre de Larian Studios, a tenu une interview exclusive auprès de The Gamer pour se confier au sujet de sa carrière et de sa vie personnelle. La voix de Karlach dans Baldur's Gate 3 en a également profité pour avertir que les jeux de demain risquent d'être victimes de censures sur des thématiques comme la diversité et l'inclusivité, d'après elle suite au retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

« Je suis non-binaire, et j'ai voulu que Karlach soit un modèle d'inclusivité dans Baldur's Gate 3. Mais des jeux comme ça risquent d'être censurés à l'avenir. Sans exposer des développeurs, je sais que c'est en train de se passer. Des arcs narratifs en ont fait les frais ». Béart avance en tout cas que tel est le cas pour les jeux à très gros budget financés par des éditeurs, qui craignent que sous Trump des œuvres inclusives se vendent mal. « Il reste toutefois de l'espoir. Les indés comme les créateurs de Baldur's Gate 3 existent. Les gens peuvent écrire, les communautés se rassembler, et nous allons absolument réussir à nous en sortir ensemble ».

© Larian Studios

Source : The Gamer