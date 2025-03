Baldur's Gate 3 continue de surprendre avec une crossover gratuit que beaucoup vont adorer. C'est déjà disponible, il n'attend que vous et on parie que vous allez adorer.

Si Baldur's Gate 3 a été élu jeu de l'année en 2023, ce n'est pas pour rien. Avec son histoire riche aux multiples embranchements, ses personnages finement écrits et son système de jeu qui vient rafraîchir la licence, il a conquis un public énorme pour un C-RPG. La communauté est donc hyper investie sur le jeu, au point de vouloir le voir partout, même dans d'autres jeux !

Baldur's Gate 3 s'offre un cross-over génial

La nouvelle en a déçu plus d'un : Larian Studios souhaite passer à autre chose après Baldur's Gate 3. Pas de quatrième opus en vue, donc. Qui plus est, le support du troisième va bientôt prendre fin avec une ultime mise à jour. Les fans cherchent alors d'autres occasions de prolonger le plaisir. Certains se sont ainsi tournés vers un titre bien différent... Stardew Valley !

Vous avez certainement déjà entendu parler de Stardew Valley. Il s'agit d'un jeu de simulation de vie à la ferme en pixel art, créé par un certain Eric Barone. Étant disponible sur PC et disposant de fans très investis, ce titre indé a reçu une myriade de mods de toutes sortes. L'un des derniers sortis concernent Baldur's Gate 3.

Intitulé « Baldur's Village », ce nouveau mod gratuit pour Stardew Valley promet une fois de plus de renouveler l'aventure. Cette fois, c'est l'univers de Baldur's Gates 3 qui est à l'honneur. Découvrez plus de 20 nouveaux personnages, dont les iconiques Shadowheart, Karlach et le très apprécié Astarion. Ce dernier a même droite à toute une ligne narrative et fait partie de ceux avec qui vous pouvez vous marrier.

L'ambition de ce mod Baldur's Gate 3 est de vous plonger dans l'ambiance du jeu de Larian, tout en « respectant l'atmosphère » de Stardew Valley. Les fans des deux titres seront donc comblés ! Malheureusement pas de traduction française dans l'immédiat. Il n'est disponible qu'en anglais, espagnol, allemand et russe. Si vous êtes assez à l'aise pour tenter l'aventure dans ces conditions, installez Baldur's Village sur PC depuis le site NexusMods. Partez ensuite explorer la map à l'Est de la tente de Linus pour découvrir un village plein de mystères...









© BV.