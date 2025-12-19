Afin de mettre une bonne fois pour toutes les choses au clair suite à la récente polémique, le studio de Baldur's Gate 3 adresse un message plein de transparence à sa communauté.

Sur le toit du monde vidéoludique depuis la sortie du très populaire Baldur's Gate 3, Larian Studios a malheureusement fait les frais d'une violente polémique suite à une interview de son PDG par Bloomberg, dans laquelle il indiquait utiliser l'IA générative dans la très précoce phase de conceptualisation de son prochain et très ambitieux jeu, Divinity. Après une première réponse face aux réactions véhémentes suite à la publication de l'interview, le studio a ensuite invité la communauté à s'assoir pour en discuter en toute transparence afin de mettre définitivement les points sur l'IA.

Les créateurs de Baldur's Gate 3 invitent leur communauté à mettre les points sur l'IA

Après avoir indiqué, dixit Bloomberg, « pousser à fond l'utilisation de l'IA générative sur Divinity pour explorer des idées, créer des présentations PowerPoint, développer des concept arts et du texte de remplissage », Swen Vincke, PDG de Larian Studios et directeur de Baldur's Gate 3 a inconsciemment ouvert une effroyable boîte de Pandore, provoquant un véritable tollé d'indignation notamment sur les réseaux sociaux, au point que la chose prenne des proportions incontrôlables.

Connu pour sa transparence, Swen Vincke a donc pris sur lui de publier notamment sur son compte X.com personnel un message visant à calmer les foules. « Cela fait une semaine que nous avons annoncé Divinity, notre prochain RPG après Baldur's Gate 3, et beaucoup de choses ont pris une mauvaise tournure. L'ADN de notre studio est d'offrir des options à nos joueurs et nos équipes. Notre succès vient du fait de donner aux gens les outils pour faire les choses à leur manière et se donner à fond pour créer le meilleur RPG possible. Dans ce contexte, il serait irresponsable pour nous de ne pas évaluer de nouvelles technologies, voir si elles s'alignent avec notre philosophie, et faire des changement si nécessaires ».

Le PDG du studio derrière Baldur's Gate 3 invite ensuite la communauté à s'assoir pour en discuter en toute transparence, comme il a pu le faire lors du développement de ses précédents jeux, réalisés main dans la main avec les joueurs grâce à une bonne utilisation du pourtant assez controversé procédé de l'accès anticipé. « Pour vous donner plus d'informations, nous tiendrons une session questions/réponses avec nos différents départements après les fêtes de fin d'année. Vous pourrez alors leur poser toutes vos questions à propos de Divinity et notre processus de développement. On vous tient au courant, et d'ici là, bonnes vacances ! ».

Source : Swen Vincke sur X.com