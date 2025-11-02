Bien que Larian Studios ait fini de créer du nouveau contenu sur Baldur's Gate 3, le GOTY 2023 absolu continue de recevoir son studio, ainsi que celui d'une communauté passionnée, notamment grâce à une infinité de mods. L'équipe belge a justement récemment approuvé une nouvelle et longue liste de mods désormais compatibles non seulement sur PC, mais aussi sur consoles. Parmi cette liste, plusieurs fonctionnalités très populaires sont ainsi enfin accessibles pour l'ensemble des joueurs.

Baldur's Gate 3 gagne encore plusieurs niveaux auprès de la communauté

Grâce au célèbre patch 7 sorti en fin d'année dernière, Larian Studios avait ajouté le plein support des mods tant sur PC que sur consoles. Cela donnait aux moddeurs le plein accès aux assets du jeu pour se permettre toutes les folies. Une fois ces créations validées par le studio, il était ensuite possible de les retrouver via un gestionnaire de mods intégrés. Il y a quelques jours, Larian a justement approuvé une palanquée de nouveaux mods permettant enfin d'accéder dans Baldur's Gate 3 à plusieurs fonctionnalités très populaires sur toutes les plateformes.

À commencer par la possibilité de monter jusqu'au niveau 20, et donc de dépasser la limite maximale de 12 dans le jeu de base. Cela permet de rendre ses personnages encore plus puissants grâce notamment à l'accès à des sorts et capacités quasi divins des règles de Donjons & Dragons. Attention toutefois : une telle puissance risque de totalement casser Baldur's Gate 3, équilibré pour un groupe ne pouvant aller que jusqu'au niveau 12.

On peut également citer la fonctionnalité de Transmogrification, qui permet d'altérer l'apparence de l'équipement de ses personnages pour prendre celle d'autres objets, voire même carrément d'incarner d'autres personnages du jeu, reproduisant leur apparence mais aussi leurs statistiques et capacités uniques. Enfin, une nouvelle potion permet d'augmenter ou baisser ses statistiques à volonté, pour se faciliter ou compliquer la vie. En plus de ces fonctionnalités populaires, les derniers mods approuvés de Baldur's Gate 3 sur PC et consoles ajoutent encore leurs lots de nouveaux costumes, sorts et classes pour continuellement pimenter chaque nouvelle aventure.

© Larian Studios

Liste des nouveaux mods approuvés par Larian

Level 20

Transmogs and Spelltheft

chooseyourstats_modio

5e Ranger Subclasses Combined

Hip Sheathing: Assorted

Way of the Brewmaster Monk Subclass

Feat Ability Limit 20 Removed

Dark Knight Set

Gunslinger Gal Set

Toarie's New CC Presets - for B2 and B4

Book of Druids - 5e Druid Subclasses

Crystal Crown Rathgor- Gem Dragonborn CC

Reforged Assets Pearl - Dark Urge Dragonborn CC

The Hunter Outfit by REN

TPT_Companion_Edits_Shart

Moonlight Horn Collection

Magic Instruments

Source : Site officiel de Baldur's Gate 3